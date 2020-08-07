Asla bertaraf olamayacakların romanı: Sütçü

İthaki Yayınları’nın modern klasikleri sunduğu serisi İthaki Modern’in yeni kitabı Sütçü, Anna Burns’un kaleminden ve bol ödüllü…

İthaki Modern Serisi, modern klasikleri okurla buluşturmaya devam ediyor. Bugün raflarda yerini alan kitap Anna Burns’un kaleminden, bol ödüllü ‘Sütçü’. Bu klasik, 2018’de Man Booker Ödülü, 2019’da Ulusal Kitap Eleştirmenleri Ödülü ile Orwell Politik Kurgu Ödülü’ne layık görüldü. Romanı Türkçeye kazandıran isim ise, Duygu Akın.

Romana geçmeden önce yorumlardan da bahsetmek isterim. Man Booker Ödül Jürisi romanı ve yazarını şöyle yorumluyor:

“Anna Burns’un Sütçü’de kullandığı dil inanılmaz. İlk sayfasından itibaren, kelimeleriyle, bizi kendi dünyasının gündelik dehşetine çekiyor.”

Orwell Ödülü Jürisi’nin ise yorumu şu:

“Sütçü olağanüstü bir kitap – zekice bir hassasiyetle belirli bir zamanı ve belirli bir çatışmayı öykülüyor; ama politik tarafgirliğin, içgüdüsel, insani bağlılıklarımızı nasıl ezip bozduğunu anlatırken evrenselleşiyor. İğneleyici, ama komik, öfkeli, ama şefkatli üslubu mucizevi.”

The Wahington Post’un yorumu ise çarpıcı:

“Sütçü, terörizmle, cinsel tacizle, uzlaşmanın imkânsızmış gibi geldiği kör edici ayrımlarla, günümüzün kaygılarıyla yüklü… Bu coğrafyanın yoğun baskısı, komedi ile dehşeti birbirine öyle kaynaştırmış ki ortaya yepyeni bir alaşım çıkmış sanki.”

(Anna Burns)

SÜTÇÜ

Burns, önceki iki romanında da olduğu gibi bu romanda da kurgusunda Kuzey İrlanda’yı işliyor. Romanın ana karakteri 18 yaşında bir genç kız. Kendisi ortanca kız kardeş. Ve şu hayatta en sevdiği şey, yürüyerek kitap okumak…

Bir gün bu genç kızın hakkında bir dedikodu yayılıyor. Güya retçilerden bir sütçü ile sevgiliymiş. Oysa bu kocaman bir yalan. Çünkü onun kalbini çelmiş başka bir sevgili var. Oysa buralarda dikkat çekmek tehlikeli. Hele bir de genç bekar kadınlar için. Her yerde dinlenebilir, gözlenebilirsiniz ve ağzınızdan çıkacak tek bir sözcük sınırı aşabilir. Bir yandan da bunlar tanıdık tehlikeler, değil mi?

Bu roman, aslında bir bakıma yazarının da hayatını değiştirdi. Burns, Sütçü 2018’de Man Booker’e layık görüldüğünde, bel ağrıları sebebiyle yazmada adeta durma noktasına gelmişti. Öte yandan zaten küçük bir okur kitlesi vardı. Güçlükle geçiniyordu. Kuzey İrlanda sorunları ekseninde gelişen romanlar yazıyordu ve nihayet Sütçü’de şeytanın bacağını kırdı. Romandaki karakterlerine isim vermemişti. Yine de daha sonra gelen o iki özel ödülün de ardından adını edebiyat tarihine kazımış oldu.

Roman tanıtım bülteninde şöyle tanımlanıyor:

“Sütçü, kutuplaşmış bir toplumdaki gündelik terörün, her şeye sirayet eden siyasetin, asla bertaraf olamayacakların romanı.”

Ve o roman, şimdi Türkçede…

Sütçü

Anna Burns

Çev.: Duygu Akın

İthaki Yay.

S.: 360

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Damla Karakuş

damla.karakus@ensonhaber.com

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