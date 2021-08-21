Aslı Kocaeli’nin ikinci kitabı Çocukluğum ve Çocuğum, Küsurat Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Çocukluğum ve Çocuğum’da bir yandan çocukluğunu sorgulayan bir yandan sonsuz sevgisini çocuğuna hissettirmek için harcadığı çabayı gözler önüne seren Aslı Kocaeli, kendi çocukluğundan aldığı dersleri aklının bir köşesine yazıyor ve her adımında kendine hatırlatıyor. Çocukluğunu ve çocuğunu bir arada büyütüyor…

Çocukluğum ve Çocuğum, içinizi ısıtıp şefkat bekleyen o naif yanlarınızı kucaklamaya geliyor… Geçmez sanılan yaraların sevgiyle iyileşmesine ve verilen çocukluk sözlerini tutabilme cesaretine mercek tutuyor.

HUZUR DOLU BİR YOLCULUK

Aslı Kocaeli, anne olduktan sonra âdeta kendi sihirli değneğini ve pelerinini bularak çocukluğuna bugünün gözüyle bakıyor, kabuk tutmuş yaraları iyileştirmeye niyet ediyor.

"Büyüğüm ben anne olacak kadar, küçüğüm ben anne diye ağlayacak kadar" diyor ve o zamanlar anlamadığı, içekapandığı, mutsuz hissettiği tüm anların başını bir anne şefkatiyle okşuyor.

Çocukluğum ve Çocuğum’da sıkı sıkı sarıldığı çocukluğu ve kendi çocuğu, el ele tutuşup huzur dolu bir yolculuğa çıkıyor.

Aslı Kocaeli

YAZAR HAKKINDA....

1983 yılında İstanbul’da doğdu. Zamanın geçmesini sağlayanlar tik taklar değil de yaşananlar olduğundan çabucak büyüdü.

Yarım kalan çocukluğunun onu sürekli kovalamasından usanmış olacak ki bugünün gözüyle geçmişe bakıp yaşadıklarının içindeki anlamları bulmayı vazife haline getirdi.

Bu çoklu zamansallık sayesinde aynı anda hem dokuz hem otuz yaşında olma fırsatını yakaladı. Lakin tüm bu ayrıcalıklara rağmen kendi ile husumetinin temelinde yatan nedeni bulamadı.

Ta ki anne olana kadar... Anne olunca kendine, kendini daha fazla sevme hakkını tanıdı. Çarşamba Çikolataları adlı romanı, 2020 yılında Küsurat Yayınları tarafından yayınlandı.

Ergül Tosun

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