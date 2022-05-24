Aslı Perker'in sevilen romanı: Sufle

Yazar Aslı Perker'in sevilen ve çok okunan romanı olan sufle, yepyeni baskısıyla yeniden okurlarla buluştu.

Aslı Perker’in en sevilen romanlarından Sufle, Epsilon logolu yeni kapak tasarımı ve yazarın bu baskıya özel olarak kaleme aldığı sonsöz ile raflarda! Perker’in şimdiye dek yirmi üç dile çevrilip on binlerce okura ulaşan güçlü romanı Sufle, New York, Paris ve İstanbul üçgeninde üç farklı yaşamı benzer acılar ve benzer bir iyileşme çabasıyla birbirine bağlıyor.

Geniş bir okuyucu kitlesinin severek takip ettiği Aslı Perker çok okunan romanı Sufle’de, yaşamın virajlı yollarıyla suflenin yapımı ve pişme aşamaları arasında ustalıkla kurduğu sembolik bağın yanı sıra, insanlığın iyileşip yeniden ayağa kalkma çabasını da anıtlaştırıyor.

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Sufle

Sufle’nin başkarakterlerinden kimi çok sevip kaybettiğieşinin acısını dindirmeye, kimi de yatalak olmak için elinden geleni ardına koymayanannesinden bir parça uzaklaşıp nefes almaya çalışırken mutfağa giriyor. Bazıları yenibir düzen kurup epey zor bir tarif olan sufleyi yapmayı başarıyor, bazılarıysa hayatıgibi mutfağı da darmadağın ediyor.