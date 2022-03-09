Astrolog Şenay Devi’den ufuk açısı astroloji kitabı: Temel Astroloji

Ünlü Dr Astrolog Şenay Devi’nin astrolojiye dair yanlış bilinen detayları ve tüm gerçekleri anlattığı yeni kitabı Temel Astroloji, pek çok sorunuza cevap niteliğinde.

Temel Astroloji ile astroloji biliminin yanlış yorumlanan, burç efsanelerince kısırlaştırılan taraflarına ışık tutan Devi, batı astrolojisinden Çin ve Vedik astrolojisine kadar geniş bir bilgi birikimi sunuyor.

Meraklıları için bir kaynak oluşturan Temel Astroloji kitabı; astroloji tarihine, gezegenlerin etkilerine ve burçların bilinmeyen yönlerine dair tüm detaylara ışık tutacak.

Devi’nin Batı, Çin ve Vedik Astrolojisi’nden aldığı ilhamla ve sahibi olduğu kapsamlı astroloji eğitimiyle kendi bilgi birikimini açıklayabilmek adına kaleme aldığı bu kitap, astroloji meraklılarına doğru yolu gösteren vazgeçilmez bir başucu kılavuzu olacaktır.





BURÇ EFSANELERİ

Astroloji bilimi günümüzde maalesef 12 burçtan ibaret olarak algılanıyor. Yeterli donanıma sahip olmayan kişilerce çeşitli TV programlarında ve gazete sütunlarında yapılan asılsız yorumlarla astroloji, sıkıştırılmış burç efsanelerine dayandırılıyor.

ÖZENLİ BİR ÇALIŞMA

Pozitif bir bilim olan astroloji ile çok ciddi bir zaman ve etüt geçiren Dr. Astrolog Şenay Devi özenle hazırlanmış bu yeni kitabında, uzmanı olduğu astroloji dünyasına dair yanlış bilinen tüm gerçekleri okuyucuları ve takipçileri ile paylaşıyor.

İletişim için:

Kitap@ensonhaber.com.tr