Astrolojiden, nörobilimden, meditasyondan, kuantuma: La Fortuna

Tam altı yıl sonra Anıl Can’ın yeni kitabı La Fortuna, Nemesis Kitap etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Anıl Can, altı yıl aradan sonra yeni kitabı La Fortuna Kaderin Dönüşümü ile okurlarıyla buluştu. Niyet ve hayallerin gerçeğe dönüşebileceği üzerine kurulu kitap, neyi, ne zaman ve nasıl değiştirebileceğini okurlarına çarpıcı bölüm başlıkları altında anlatıyor.

Para, aşk, kariyer, geçmiş, gelecek ve şimdi üzerinden ilerleyen La Fortuna, hayatından memnun olmayan, şeyleri değiştirmek isteyen ancak bir türlü adım atamayanlar için incelikli yönlendirmelerde bulunuyor.

ÇOK BÖLÜMDEN OLUŞAN KİTAP

Bunu yaparken astrolojiden, nörobilimden, meditasyondan, kuantumdan ve duaların şifalı gücünden yararlanan Anıl Can, kitabın içinde okurlarına uygulamaları için pek çok bölüm de hazırlamış.

Anıl Can

KLAVUZ NİTELİĞİNDE

Şükür listesinden maddi dileklere, ruh eşinden an’daki çatışmalara kadar pek çok konu okur tarafından sorgulanabilecek hale getirilmiş.

Yaşamın ta kendisine hem bilimsel hem de spiritüel olarak yaklaşan La Fortuna Kaderin Dönüşümü kaçınılmaz dönüşümden yana olanlar, yeni bir kader dileyip hayatını dönüştürmek isteyenler için bir kılavuz niteliğinde.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com