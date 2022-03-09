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    Atatürk'ün gizlenen kutsal vasiyeti Asil Kan kitabında

    Hüseyin Hakkı Kahveci yeni kitabı Atatürk’ün Gizlenen Kutsal Vasiyeti - Asil Kan kitabında Mustafa Kemal Atatürk'ün bilinmeyenlerini anlatıyor.
    • Haber Merkezi
    • 09.03.2022 - 09:49
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    Atatürk'ün gizlenen kutsal vasiyeti Asil Kan kitabında

    Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş gayesinin esası, yakın bir gelecekte tüm milletleri İnsanlık Rotası’nda birleştirecek yapıyı kurabilmekti. Çünkü, Anadolu insanı, bu yüksek bilince ulaşabilecek genetik ve kozmik aktarımlarla donatılmıştır.

    Anadolu’nun, zor dönemlerde Seçilmiş Lider, yani Yaradan tarafından seçilmiş ve insiye edilmiş lider çıkarabilme potansiyelinin yüksek oluşu, tesadüfi olayların değil genetiğe ve bilince işlemiş kültürel kodların neticesiyle olmuştur.

    Asil Kan olarak seçilmiş, vazifeli olan kişiler icazete ihtiyaç duymadan kararlar alırlar. Ayrıca onlar, devlet yönetme iradesine ilave olarak yeni bir devlet kurma iradesine de sahiptirler.

    İşte bundan dolayıdır ki tüm “inisiyatifi-sorumluluğu” üzerine alan Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün tarih sahnesine çıkışı tesadüfi bir olay değildir.

    DEVLET DÜZENİ

    Atatürk’ün yeni bir “Devlet Düzeni” kurmasındaki amacı, gelecekte yetişecek olan seçilmiş liderlerin bir araya gelerek yeni bir “Dünya Düzeni” kurabilmelerini sağlamaktı.

    Bir seçilmiş lider, kendisinden öncekilerin taşıyıcısı kendisinden sonra geleceklerin ise yol göstericisi konumunda, geçmişten geleceğe doğru bir “irtibat hattı” oluşturabilecek potansiyele sahiptir.

    Şimdi yeni liderin zamanı, kozmik aktarımların yapıldığı, seçilmiş olanın belirlendiği ve tüm donanımlarının tamamlandığı yeni lider, Asil Kan, Ariana Grande, yarım kalan ikinci 19 sürecini tamamlamak üzere aramızda.

    Otobüste, uçakta, gemide, çarşıda, pazarda aramızda. Sürecin adı ikinci Atatürk sürecidir.

    Unutmayalım..

    Atatürk ün gizlenen kutsal vasiyeti Asil Kan kitabında #1

    Sayfa: 192

    BÜYÜK YEMİN

    Dünyayı yönetme yetkisi Oğuz Ata ve ondan gelen Türk soyuna verilmiştir. Kesintiler olur, sıkıntılar çıkar, dar zaman aralıklarında yine Türk hükmeder. Tıpkı yüz yıl önce zaferle taçlandırıp hükmeden Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk’te olduğu gibi. Atatürk’ün gizlenen ve kutsal vasiyetini, kısaca büyük yemini bu kitapta bulacaksınız.

    İletişim için:

    Kitap@ensonhaber.com.tr


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