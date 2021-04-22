Atatürk'ün yanında taşıdığı Çalıkuşu romanına olan sevgisi

Mustafa Kemal Atatürk binlerce kitap okudu ama en çok beğendiği ise Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu romanı oldu.

Mustafa Kemal Atatürk'ün cephede ve normal sivil hayatından binlerce kitap okuduğunu biliyoruz. Atatürk'ün kitap okuma sevgisi onu önemli bir yere koyuyor. Öyle ki cepheye giderken bile kitaplarını bir sandığın içine koyar, akşamları el feneriyle okurdu.

YANINDA TAŞIRDI

Atatürk'ün kitap merakı ve bunun için sürekli kitap alması arşivlerde de yerini aldı. Atatürk, romanı çok devdiği için sürekli yanında taşırdı ve arada açıp okurdu.

Mustafa Kemal Atatürk, Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu romanını bir gecede harp çadırında bitirmiş ve uzun uzun düşüncelere dalmıştı.

"ÇOK GÜZEL BİR KİTAP OKUDUM"

Romanın etkisinde kalan Atatürk, sabah kalktığında yanındaki yaverine, "Gece çok güzel bir kitap okudum" der...

"HER 10 KURUŞUN BEŞİYLE KİTAP ALDIM"

Kurtuluş Savaşı'ndan sonra kendisiyle söyleşi yapmak isteyen yabancı gazetecileri ağırlayan Atatürk'e gazeteciler sorar, "Savaşı kazanmayı nasıl başardınız, bunun sırrı nedir?" diye soru yöneltirler. Atatürk ise, "Cebime giren her on kuruşun beşiyle kitap aldım" cevabını verir.

REŞAT NURİ'NİN KLASİĞİ

Türk edebiyatının usta yazarlarından olan Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu romanı, yazarın en çok okunan ve bilinen eseridir. Feride adlı öğretmenin Anadolu'da öğretmenlik yapması ve aydınlanmanın önemli bir figürü olmasını konu edinen Çalıkuşu, yazarına büyük başarı kazandırmıştır.

FİLME VE DİZİYE UYARLANDI

Sevilen Türk klasiği Çalıkuşu, belli dönemlerde dizi ve sinemaya da uyarlandı.

Ergül Tosun

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