Atilla Dorsay'dan Muhteşem Kadın Dostlarım kitabı

Dorsay son kitabı Hayatımızı Aydınlatan Muhteşem Kadın Dostlarım'da, kültür ve sanat dünyasından seçkin 30 kadının özenle çizilmiş ayrıntılı portrelerini işliyor.

Sinema eleştirmeni,Atillâ Dorsay, Hayatımızı Aydınlatan Muhteşem Kadın Dostlarım (Remzi Kitabevi) kitabında anlattığı kadınlar hakkında "Bu kadınların hepsi zaman içinde kendilerini yenileyebildiler; yeni kuşaklara seslenebildiler. Başarılarını bir ölçüde de buna borçlular. Aynı biçimde, sosyal ve siyasal olayları ve gelişmeleri izlediler, gereğinde kampanyalara, protestolara, eylemlere katılmayı bildiler. Ve o benzersiz sanatçı duyarlılıklarıyla hep 'doğru ve haklı taraf'a katılmayı başardılar. Bu da az şey değil..." dedi.

SEÇKİN 30 KADIN

Kültür ve sanat dünyamızdan seçkin 30 kadın… Atillâ Dorsay bu kitabında ‘kadın dostlar’ını bir araya getiriyor. Hepsi de ülkemizin kültür yaşamında önemli roller oynamış 30 kadının özenle çizilmiş ayrıntılı portreleri...

Ama bir ortak özellikleri daha var: Dorsay’ın uzun kariyeri boyunca bizzat tanıdığı, dostluklar kurduğu, anılar ve anekdotlar paylaştığı, hakkında yazılar kaleme aldığı kadınlar...

ÖVÜLESİ BİR ÇABA

Onun deyişiyle ‘Lady’ler ve ‘Diva’lar. Kadının yerinin ve konumunun hâlâ en hararetli biçimde tartışıldığı günümüzde övülesi bir çaba.

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Sayfa: 312

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com