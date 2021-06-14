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    Avusturyalı yazar Joseph Roth'ın İsyan romanı

    Joseph Roth sadece geride bıraktığımız 20. yüzyıla özgü bir krize değil, sosyal adaletsizliğin hüküm sürdüğü tüm zamanlara dair bir öykü anlatıyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2021 - 12:23
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    Avusturyalı yazar Joseph Roth'ın İsyan romanı

    Viyana 1919: Birinci Dünya Savaşı'ndan tek bacağını kaybetmiş olarak dönen Andreas Pum, laterna çalarak geçimini sağlamak üzere izin belgesi alır ve böylece bir hırsız, suçlu ya da dilenci olmaktan kurtulur.

    Şans yüzüne gülmeye başlamıştır; evlenir. O artık iyi bir vatandaş, mutlu bir adamdır.

    Avusturyalı yazar Joseph Roth ın İsyan romanı #1

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    Sayfa: 120

    DÜNYANIN ADALETSİZLİĞİ

    Fakat sosyal koşullar aleyhine dönünce bu durumun nedenlerini kavramakta zorlanır. Pum şimdi dünyanın adaletsizliğiyle karşı karşıyadır.

    Avusturyalı yazar Joseph Roth ın İsyan romanı #2

    Avusturyalı romancı Joseph Roth

    JOSEPH ROTH

    1894'te Yahudi bir ailenin çocuğu olarak Doğu Ga­liçya'da doğdu. Viyana ve Lemberg'de edebiyat ve felsefe öğrenimi gördü. Birinci Dünya Savaşı'na katıldı. 1920'de Ber­lin'e geçerek Neue Berliner Zeitung ve Berliner-Börsen-Courier'de gazetecilik yaptı. 1923-1932 yılları arasında liberal Frankfurter Zeitung'un muhabirliğini üstlendi. Nasyonal sosyalizmin Avrupa için oluşturacağı tehlikeyi bir kehanet gibi sezinleyen ilk romanı Örümcek Ağı, bu dönemin eseridir. 1930'lu yılların başında önce Eyub adlı romanıyla, ardından da Avusturya-Macaristan İmpara­tor­luğu'nun yükselişi ve çöküşünü anlattığı, edebiyat tarihine başyapıtı olarak geçecek Radetzky Marşı'yla uluslararası çapta ün kazandı. Joseph Roth, 1933'te Hitler'in iktidara geldiği gün Fransa'ya göçtü. Son yıllarını mali kaygılar, gelecek tasaları ve yoğun alkol tüketiminin hızlandırdığı hastalıklarla boğuşarak geçirdi. Roth, 1939'da sürgün yaşamı sürdüğü Paris'te sefalet içinde öldü.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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