Ay ışığında düello vakti: Gece Parlayan

Tuba Kumaş'ın sözcükleri ve Ahmet Uzun'un çizgileriyle karanlığı aydınlığa kavuşturan Gece Parlayan, okuru önce göklerin hâkimi Ay'ın huzuruna çıkarıyor, ardından engin bir hayal âlemine sürüklüyor.

Ortak bir hedef uğruna sırt sırta veren iki kafadarın dayanışmasını sayfalarına taşıyan kitap; saklanmaktan ve sakınmaktan vazgeçenlerin yoluna ışık saçıyor, özgüvenlerini artırmaları için miniklere ve pek tabii ki yetişkinlere cesaret aşılıyor.

2019 Tudem Edebiyat Ödülleri'nde üçüncülüğe değer görülen bu ışıltılı eser, kararlılık ve azimle her türlü engelin üstesinden gelinebileceğine inandırıyor, kendi hikâyemizin kahramanı olmak için müthiş bir motivasyon sağlıyor.

Sayfa: 44

GECE PARLAYAN

Karanlıktan korkan Duman'ın en büyük dayanağı, saçtığı ışıkla odasını aydınlatan Ay'dır. Duman, penceresinden gökyüzünü seyrettiği puslu bir gecede, Ay'ın etrafındaki bulutları kurda benzetir.

Kurdun kapkara tüyleri Ay'ı sardıkça Dünya zifiri karanlığa gömülür. Duman kendini karanlıktan, Ay'ı da kurtlardan korumak için yola çıktığında hem en büyük korkusuyla yüzleşmiş hem de en yakın arkadaşıyla tanışmış olacaktır...

ŞİİRSEL ÜSLUP

Tuba Kumaş'ın şiirsel üslubu ve Ahmet Uzun'un göz alıcı resimleriyle daha ilk sayfalarından gönülleri çelen Gece Parlayan, Ay kadar parlak ve görkemli bir büyüme hikâyesi anlatıyor.

Başarıya giden yolun kendine inanmaktan geçtiğini hatırlatan kitap, korkunun yerine cesareti koyanların rehberliğinde okurlarını karanlığa karşı adım atmaya çağırıyor.

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com