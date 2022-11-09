Aydınlanma çağının felsefecisi Diderot'dan ahlaka yönelik düşünceler ve öğütler

Denis Diderot'nun 1772 yılında kaleme aldığı, içinde iki öykü bulunduran Bu Bir Masal Değildir, okura hayat boyu işe yarayacak öğütler veriyor.

Aydınlanma Çağı'nın Fransa'daki temsilcisi Denis Diderot'nun, "Bu Bir Masal Değildir" ve "Bourbonne'lu İki Dost" öykülerini bir araya getiren bu derleme, yazarın insan davranışı ve ahlak kavramına dair gözlemlerini sürükleyici birer olay örgüsü eşliğinde okurla buluşturur.

Diderot'nun zamanının insanını adeta birer antik trajedi karakteri haline getiren iki felsefi öyküsü, dostluk, aşk ve özsaygı kavramlarını irdeliyor.

Bu Bir Masal Değildir, iki kişi arasındaki aşk, sevgi, sadakat gibi bağların uzaktan göründükleri kadar saf olmayabileceği ihtimalini hatırlatıyor.

Din adamlarına eleştiri

Bir Saint-Lambert masalının parodisini yapan Bourbonne'lu İki Dost ise kendi içinde birbirine tezat iki anlatıyı buluştururken, din adamlarının dini kendi buyurdukları şekilde algılamayanlara gösterdikleri tavrı ifşa eder.





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Yazar hakkında...

Diderot; 1713'te Fransa'nın Langres kasabasında, saygın bir bıçak ustasının oğlu olarak doğdu. Langres'da bir Cizvit kolejinde eğitimine başladı.

Ailesi papaz olmasını istiyordu ve din eğitimini güçlendirmek üzere Paris'e gitti; ancak fikri değişince kısa bir süre hukuk okudu, ardından yazar ve çevirmen olmak istediğinde karar kıldı.

Bu durumu kabullenemeyen babasının ona sırt çevirmesinin ardından on yılını zorluk içinde geçirdi. En önemli eserlerini 1740'larda yazdı, yine aynı dönemde Rousseau ile tanıştı. Alembert'le birlikte Aydınlanma Çağı ve Fransız Devrimi'nin sembollerinden biri haline gelen Ansiklopedi'yi yayınladı.





Maddi sorunlar yaşadı

Diderot, kariyerinin büyük kısmında maddi sıkıntılar çekti, ayrıca yaşamı boyunca edebi başarısı olarak yalnızca oyunları ve Ansiklopedi gösterildi.Le rêve de d'Alembert (Alembert'in Rüyası), Kaderci Jacques ve Efendisi, Rameau'nun Yeğeni gibi önemli eserleri ancak ölümünden sonra yayınlandı.

Aydınlanma Çağı'nın felsefecisi

Akciğer embolisi nedeniyle 1784 yılında Paris'te yaşamını kaybetti. Takip eden yüzyıllarda Balzac, Stendhal, Zola, Comte gibi yazarlarda önemli izler bıraktı. Günümüzde Aydınlanma Çağı'nın felsefecisi, yazarı ve sanat eleştirmeni olarak anılıyor.

