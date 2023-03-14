Aydınlatıcı rehber bir kitap: Kendini Tanımak Yazar Alain Button öncülüğünde kurulan hayat okulu ekolünden esinlenen Kendini Tanımak kitabı rehber niteliğinde. Kitap hayat ve kişiye dair bir sentez sunuyor.

Antik Yunan filozofu Sokrates, bütün felsefi buyrukları tek bir söylemle özetlemiştir: “Kendini Tanı.” Kendini tanımak, kimliğimizi belirlemekle kalmaz, hayatta, işte ve aşkta nasıl karar aldığımızı da etkiler.

Toplumda uzak yerlere gitmemize rehberlik edecek pek çok kişi ve kurum varken, çok daha önemli bir görevde – kendi zihnimizin derinliklerine yapacağımız yolculukta pek azı bize yardım edebilir.

Bu kitap bizi en derin, en anlaşılmaz yanımıza doğru bir yolculuğa çıkarıyor ve bize kendi karakterimizi tanımak için bir alet çantası sunuyor. Bu sayede kim olduğumuza karar alırken neye dikkat etmemiz gerektiğine ve gerçek potansiyelimizi nasıl ortaya çıkarabileceğimize dair yeni, apaçık bir hisse sahip oluyoruz.

Alain de Botton öncülüğünde kurulan, en kalıcı sorunlarımızın kendimizi yeterince anlayamamaktan, şefkat ve iletişim eksikliğinden kaynaklandığına inanan The School of Life’ın (Hayat Okulu) perspektifinden kişilik üzerine deneyimler...

Sayfa: 96

Aydınlatıcı rehber...

Kitabın amacı duygusal zekâyı geliştirmek, okurları eğlendirmek, eğitmek, avutmak ve değiştirmektir. Tartışmalar, ilişkilerimizdeki kaçınılmaz anlaşmazlıklara daha sağlıklı bir bakış açısıyla yaklaşıp hayatımızdaki gerilimi azaltmayı, iletişimi kolaylaştırmayı ve yükümüzü hafifletmeyi amaçlıyor. Daha huzurlu ve mantıklı ilişkiler için sorunları doğru ele alma biçimlerini öğreten eğlenceli ve aydınlatıcı bir rehber.