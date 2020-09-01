Ayfer Tunç'tan ezber bozan bir roman: Osman

Yazar Ayfer Tunç'un Osman adlı kitabı okurlarla buluştu.

Her şey olmak isterken hiçbir şey olamayan, gün gün, adım adım hem servetini hem kendini tüketen bir adamın, Osman’ın hikâyesi bu roman...

Edebiyatımıza birçok kitap kazandıran, önemli kadın yazarlardan olan Ayfer Tunç, Aşıklar Delidir Ya da Yazı Tura kitabından sonra Osman'la okurlarına tekrar merhaba dedi.

SEVİNÇLE KARŞILANDI

Kitap yayınlanır yayınlamaz sevenleri tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Sosyal medya hesabından kitabının haberini veren Ayfer Tunç, sevincini okurlarıyla paylaştı.

SIRADIŞI BİR HAYAT...

Kitapseverlerin bir an önce eline alıp okumak istedikleri Osman, sıradışı bir hayat süren, şaşalı hayattan yoksulluğa doğru giden bir adamın hikayesidir.

Pahalı markaların, lüks yaşamın gösterişine dalıp bir kültürün, bir sınıfın yok oluşunu, kendileri de o kültürle birlikte yok olmalarına rağmen fark edemeyen bir kuşağın çarpıcı hayatını anlatıyor Ayfer Tunç.

GÖRKEMLİ BİR ESER

Müzik stüdyolarından, araba galerilerinden, marinalardan geçip kapak kızlarının sert gerçekliğine çarpan…

Bir hafriyat kamyonunun gece yarısı yapayalnız bir adama çarptığı gibi çarpan bir hikâye. Osman, uzun bir döneme yayılan eşsiz kurgusuyla edebiyatımızın en görkemli eserlerinden biri olmaya aday.

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