Ayfer Tunç'un bir kuşağın romanı: Osman

Yazar Ayfer Tunç'un son romanı olan Osman, bütün servetini kaybeden Osman'ın sıra dışı ve ibretlik hikayesini ele alıyor.

Her şey olmak isterken hiçbir şey olamayan, gün gün, adım adım hem servetini hem kendini tüketen bir adamın, Osman’ın hikâyesi bu roman...

Müzik stüdyolarından, araba galerilerinden, marinalardan geçip kapak kızlarının sert gerçekliğine çarpan…

Bir hafriyat kamyonunun gece yarısı yapayalnız bir adama çarptığı gibi çarpan bir hikâye. Osman, uzun bir döneme yayılan eşsiz kurgusuyla edebiyatımızın en görkemli eserlerinden biri olmaya aday.

EDEBİYATIMIZIN GÖRKEMLİ ESERİ

Osman, uzun bir döneme yayılan usta işi kurgusuyla edebiyatımızın en görkemli eserlerinden biri olmaya aday. Ayfer Tunç, Kapak Kızı ve Yeşil Peri Gecesi'yle kurduğu roman zincirini Osman'la tamamlıyor.

Yazar Ayfer Tunç

OSMAN'IN HİKAYESİ

Her şey olmak isterken hiçbir şey olamayan, gün gün, adım adım hem servetini hem kendini tüketen bir adamın, Osman'ın hikâyesi bu roman.

Kitapseverlerin bir an önce eline alıp okumak istedikleri Osman, sıradışı bir hayat süren, şaşalı hayattan yoksulluğa doğru giden bir adamın hikayesidir.

Pahalı markaların, lüks yaşamın gösterişine dalıp bir kültürün, bir sınıfın yok oluşunu, kendileri de o kültürle birlikte yok olmalarına rağmen fark edemeyen bir kuşağın çarpıcı hayatını anlatıyor Ayfer Tunç.

BİR KUŞAĞUN ÇARPICI HAYATI

Pahalı markaların, lüks yaşamın gösterişine dalıp bir kültürün, bir sınıfın yok oluşunu, kendileri de o kültürle birlikte yok olmalarına rağmen fark edemeyen bir kuşağın çarpıcı hayatını anlatıyor Ayfer Tunç.

Müzik stüdyolarından, araba galerilerinden, marinalardan geçip kapak kızlarının sert gerçekliğine çarpan…

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AYFER­ TUNÇ­ HAKKINDA

1964'te­ Adapazarı'nda­ doğdu.­ İstanbul­ Üniversitesi­ Si­yasal­ Bilgiler­ Fakültesi'ni ­bitirdi.­ İlk öykü ­kitabı­ 1989'da ­yayımlanan­ Saklı'dır.­ Yazar­ bu­ kitabını­ daha­ sonra­ Evvelotel­ adlı­ öykü­ kitabıyla­ birleştirerek Evvelotel-Saklı ­adıyla ­yayımladı.­ Diğer ­öykü­ kitapları ­Mağara Arkadaşları, Aziz Bey Hadisesi ­ve­ Taş-Kâğıt-Makas'tır.­ Taş-Kâğıt-Makas'ın ­içinde­ yer­ alan­ kısa­ romanı­ Suzan Defter'i ­2013'te,­ Aziz Bey Hadisesi'ndeki kitaba ­adını veren ­eseri ­2014'te ­bağımsız­ olarak­ yayımladı.­ Bu­ iki ­kitapta ­yer ­alan­ diğer ­kısa­ öyküleri Kırmızı Azap­ ismiyle­ kitaplaştırdı.­ Sait­ Faik'in­ öykülerinden­ hareketle­ TRT­ için­ yazdığı­ Havada Bulut­ adlı ­senaryosu 2002'de,­ Orhan ­Kemal'in ­aynı ­adlı ­romanından ­uyarladığı ­72. Koğuş­ adlı ­senaryosu ­2010'da ­çekildi.­Yazarın­ Kapak Kızı ­(1992), ­Bir Deliler Evinin Yalan Yanlış Anlatılan Kısa Tarihi (2009),­ Yeşil Peri Gecesi ­(2010), Dünya Ağrısı ­(2014)­ ve­ Âşıklar Delidir ya da Yazı Tura­ (2018)­ adlı ­romanlarının ­yanı ­sıra ­Memleket Hikâyeleri (İletişim Yayınları, ­2012) ­adlı­ anı-öykü ­kitabı, ­Bir Mâniniz Yoksa Annem­ler Size Gelecek­ (2001), "Ömür Diyorlar Buna" (2007)­ adlı­ yaşantı­ kitapları,­ Oya­ Ayman'la ­birlikte ­yazdığı ­İkiyüzlü Cinsellik ­(1994) ­adlı ­bir ­inceleme­ kitabı ­ve Harflere Bölünmüş Zaman­ adlı ­bir ­e-kitabı­ vardır.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com