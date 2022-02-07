Ayın kitabı: Tevfik Fikret, Bütün Eserleri

PEN Türkiye Ayın Kitabı olarak YKY’nin yayımladığı “Tevfik Fikret Bütün Eserleri Eleştirel Basım” belirledi.

PEN Yazarlar Derneği 2022 Şubat ayı kitabı olarak YKY’nin yayımladığı “Tevfik Fikret Bütün Eserleri Eleştirel Basım”ı seçti. Fikret (1867-1915) Türk edebiyatına yeni bir söyleyiş kazandırırken, "Fikri Hür, İrfânı Hür, Vicdânı Hür Bir Şâir" olmanın rüzgârını da getiriyor. Türkiye’nin değişim sürecinde daima özel ve önemli yere sahip bir yazar oldu. Çok tartışan, çok tartışılan örnek bir şair ve yazardı, ona gösterilen ilgiyi bugüne kadar hiç yitirmedi.





Tevfik Fikret’in Bütün Eserleri

Onun ele geçen bütün şiirleri, edebi düzyazıları, söyleşileri, makale, mektup ve resmi yazılarıyla 1752 sayfalık tek bir ciltte toplanmış. Kitabın sonunda ayrıntılı bir de dizin var. Daha önceki çalışmalarından tanıdığımız Nazım Hikmet Polat, büyük özenle, her metnin kaynağına ulaşmak için ‘iğne ile kuyu kazarak’ ortaya koyduğu bu çalışmayı hocası Prof. Dr. M. Orhan Okay’a adadı.