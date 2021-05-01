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    Ayın yayınevinden öne çıkanlar

    Bu ayın yayınevi Everest Yayınları oldu. Yeyınevinin birbirinden güzel kitaplarından seçkiler..
    • Özel İçerik
    • 01.05.2021 - 14:07
    • Güncelleme : 01.05.2021 - 14:15
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    Ayın yayınevinden öne çıkanlar

    İnternet kitap satış noktalarının her ay belirlediği ayın yayınevi kategorisinde bu ay Everest Yayınları öne çıktı.

    Kapı, Artemis, Mona, gibi markaları bünyesinde barındıran Everest Yayınları, Alfa Yayın Grubu adı altında faaliyet sürdürüyor.

    ÖNE ÇIKAN KİTAPLAR

    Yayınevinin öne çıkan kitaplarını siz edebiyatseverler için derledik. Ayşe Kulin, İskender Pala, Piraye, İclal Aydın, Stephan Hawking eserleri kitapseverleri bekliyor.Tam kapanya gittiğimiz bu günlerde keyifle okuyacileceğiniz edebiyat şölenine buyurun...

    Kitapları incelemek için tıklayın:

    Ayın yayınevinden öne çıkanlar #1

    Ayın yayınevinden öne çıkanlar #2

    Ayın yayınevinden öne çıkanlar #3

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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