Ayın yayınevinden öne çıkanlar

Bu ayın yayınevi Everest Yayınları oldu. Yeyınevinin birbirinden güzel kitaplarından seçkiler..

İnternet kitap satış noktalarının her ay belirlediği ayın yayınevi kategorisinde bu ay Everest Yayınları öne çıktı.

Kapı, Artemis, Mona, gibi markaları bünyesinde barındıran Everest Yayınları, Alfa Yayın Grubu adı altında faaliyet sürdürüyor.

ÖNE ÇIKAN KİTAPLAR

Yayınevinin öne çıkan kitaplarını siz edebiyatseverler için derledik. Ayşe Kulin, İskender Pala, Piraye, İclal Aydın, Stephan Hawking eserleri kitapseverleri bekliyor.Tam kapanya gittiğimiz bu günlerde keyifle okuyacileceğiniz edebiyat şölenine buyurun...

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