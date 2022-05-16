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    Aykırı yazar Andre Gide'den aykırı bir başyapıt: Dar Kapı

    Aykırı yazar Andre Gide'den aykırı bir başyapıt: Dar Kapı

    İnsan kalbindeki kaygıların ve arzuların derinliklerini keşfeden hüzünlü, sarsıcı ve dokunaklı bir aşk hikayesi.
    • Haber Merkezi
    • 16.05.2022 - 13:41
    • Güncelleme : 16.05.2022 - 14:46
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    Nobel Ödüllü André Gide'in Ayrı Yol'un diğer yarısı olarak nitelendirdiği Dar Kapı, aykırı bir yazardan aykırı bir başyapıt.

    Babasını kaybettikten sonra annesiyle Paris'e yerleşen Jérôme Palissier, tatillerini düzenli olarak dayısının Normandiya kırsalındaki evinde geçirmeye başlar.

    Hüzünlü bir roman

    Zamanla, kuzeni Alissa'ya âşık olur ve bir Orta Çağ şövalyesi gibi ona derinden bağlanır. Aşkı ve inancı arasında sıkışan Alissa ise, Jérôme'un ruhunun selameti için duygularını bastırmayı, ondan uzaklaşmayı seçer.

    19. yüzyılın en dokunaklı aşk hikâyelerinden biri kabul edilen Dar Kapı, mutlulukla erdemin birbirine karıştığı, Gide'in kendi hayatından otobiyografik izler taşıyan hüzünlü bir roman.

    Aykırı yazar Andre Gide den aykırı bir başyapıt: Dar Kapı #1

    Sayfa: 144

    Kitap için ne dediler

    "André Gide, sade adı söylendiği zaman bir medeniyeti, bir kültürü en iyi taraflarıyla hatırlatan nadir insanlardandır."

    Ahmet Hamdi Tanpınar


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