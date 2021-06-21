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    Aylin Balboa'dan ikinci kitap: Ateş Sönene Kadar

    Ateş Sönene Kadar, İletişim Yayınları tarafından 2014 yılında yayımlanan Belki Bir Gün Uçarız adlı kitabıyla tanıdığımız Aylin Balboa’nın ikinci öykü kitabı.
    • Haber Merkezi
    • 21.06.2021 - 13:55
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    Aylin Balboa'dan ikinci kitap: Ateş Sönene Kadar

    İlk öykü kitabıyla kısa ve küçük anların peşine düşen yazar, bu sefer hem hacim hem de zamansal olarak daha geniş alanlar kaplayan öykülerin izini sürüyor. Dokuz öyküden oluşan Ateş Sönene Kadar dokunaklı, sert ve bir o kadar da tanıdık.

    ATEŞ SÖNENE KADAR

    Kitaba ismini veren ve derlemenin en uzun öyküsü olma unvanını taşıyan Ateş Sönene Kadar bizi bir işyerinde, bitmemiş bir projenin orta yerinde karşılıyor.

    Aylin Balboa dan ikinci kitap: Ateş Sönene Kadar #1

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    Sayfa: 97

    GEÇMİŞTEN ARAYAN BİR SES

    Yarım kalan şeylerin, beklenen bir hesaplaşmanın, kapanacak defterlerin ve rafa kaldırılması gereken bazı meselelerin varlığını ispatlıyor bu manzara.

    Anlatıcı, aldığı bir telefonla o önemli işini yarıda bırakıyor ve masadan kalkıyor. Arayan geçmişten bir ses, bir çocukluk travmasının ortağı.

    Aylin Balboa dan ikinci kitap: Ateş Sönene Kadar #2

    Aylin Balboa

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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