Aynanın iki yüzü gibi geçmişi ve bugünü bir araya getiren kitap: Bu Kitabı Tersten Okuyun

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Kitap başarılarla dolu bir hayatın, başarısızlıklardan ilham alan yönlerini ve insanın kendiyle kurduğu tezat ilişkinin derinliklerini samimi bir anlatıyla okura sunuyor.

Çocukluk günlerinden kariyer inşasına, türlü yenilgilerden büyük zaferlere giden hayatının her anını, anlamlı bir bütünün incelikli parçaları olarak işleyen İzzet Çapa, okurlarına beklenmedik bir yerden sesleniyor.

Bu Kitabı Tersten Okuyun...

Nehir söyleşi, Çapa’nın hem kişisel hikâyesine hem de tanıklık ettiği döneme kapsamlı bir şekilde odaklanıyor.

Altmış yıllık yaşamı boyunca adını pek çok yerde ve farklı biçimlerde duyduğumuz, başarılarına ve hayatının çeşitli kesitlerine tanıklık ettiğimiz İzzet Çapa, bu kitapta kendini görünenin ardındakilerle anlatıyor.

Kendine özgü mekânları ve yazarlığında ses getiren ifade tarzıyla, Türkiye’nin en önemli işlerine imza atan yaratıcı dehanın özündeki ezber bozan kimyası, anlatmaya değer bir hikâyeye dönüşüyor.

Bu Kitabı Tersten Okuyun; Çapa’nın hayatındaki kırılma noktalarını, hayallerini, hayal kırıklıklarını ve baştan sona insani yanlarını okura kılavuzluk edecek bir bakış açısıyla bir araya getiriyor.

Sayfa: 288

ÇARPICI YOL AYRIMLARI

İzzet Çapa’nın yazmayı ve kendini yazı aracılığıyla ifade etmeyi keşfettiği ilk yıllarından bu yana, inandığı doğruların arkasında cesurca durabilen kişiliğine bakarken tezatlarla kurulu hikâyesinden kendi payımıza alabileceğimiz birçok öğreti yer alıyor.

Üniversite yıllarında başlayan işletmecilik kariyerinde, adını zirveye taşıyan tüm başarıları Çapa’nın hikâyesinde çarpıcı yol ayrımlarına dönüşürken çıkarılan dersler de tüm bildiklerimizi yeniden düşündürüyor.

Kendi yaşamına açıklıkla eğilen ve hem geçmişi hem de bugünü cesur bir yüzleşmeyle anlatan İzzet Çapa; gazetecilik yıllarındaki deneyimlerini, iş hayatındaki zorlukları, Türkiye’de girişimci olmanın türlü yönlerini ve kendini geliştirmenin inceliklerini sözünü sakınmadan anlatıyor.

Kişisel hikâyesinin yanı sıra onu besleyen ve ilham veren dostluklarını, Türkiye’de yaşanan politik ve toplumsal dönüşümleri de tüm yönleriyle ele alıyor. Fatih Altaylı, Sezen Aksu, Celil Nalçakan, Semiramis Pekkan gibi isimlerle yolculuğu da İzzet Çapa’nın dünyasındaki zenginliği ortaya koyuyor.

İzzet Çapa’nın hikâyesini okurken; her daim kendi yolunu çizen ve başarıları kadar başarısızlıklarına da sahip çıkan bir insanın hayata baktığı pencereyle yaşamınızı tersinden sorgulayacaksınız.

KİTAPTAN ALINTILAR...

"Hayat, sadece yürümeye cesaret edenlere yolunu açıyor.”

“İnsanların hayatlarındaki her şeyi rutin hale getirmeleri, yaratıcılıklarını tüketiyor.”

“Gençlerin bireysel hak ve özgürlük amaçlarının başı çektiği eylemler dünyayı değiştirebilir.”

“Gazeteci olmak hayata karşı muhalif olmaktır.”