Ayrılık ve kayıp üzerine naif bir öykü: Görünmez Tasma

Patrice Karst'ın Görünmez Tasma'sı, her yaştan çocuğa evcil hayvanlarını kaybetseler bile onlarla aralarındaki özel, değerli ilişkinin asla yok olmayacağını anlatan, sıcacık bir öykü.

Patrice Karst, Görünmez Tasma'da çocukların kolayca anlayabileceği yaratıcı bir hikâyeyle ayrılık ve kaybın üstesinden gelmek için basit bir yaklaşım sunuyor. Bu naif öyküyle evcil hayvanlarımızın bize sunduğu koşulsuz sevgiyi, sıcaklığı ve neşeyi kutluyor.

Görünmez Tasma, zarif bir hikaye ve güçlü imgeler aracılığıyla bize evcil hayvanların koşulsuz sevgisini, neşesini ve onların yokluğuyla nasıl baş edebileceğimizi anlatan hem çocukların hem de yetişkinlerin mutlaka okuması gereken bir kitap.

Sayfa: 32

Kitaba dair...

Zach'ın köpeği Jojo hayatını kaybettiğinde, Zach'ın yakın arkadaşı Emily onun acısını hafifletmek için dünyaya başka bir gözle bakmasını sağlamaya çalışır. Zach sadece görebildiği şeylere inandığını söyleyerek şüpheci davranır, ancak Emily onu ikna eder.

Bugüne kadar duyduğu en iyi haberlerden birini verir Emily: Kalplerimizin etrafındaki görünmez bir tasma, nerede olurlarsa olsunlar, bu dünyada veya ötesinde bir yerde, bizi bir şekilde evcil hayvanlarımıza bağlar.