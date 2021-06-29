Ayşe Aslı Bozdağ'dan hayaller kitabı: Hayal Kurmak İncitmez

Ayşe Aslı Bozdağ'ın Hayal Kurmak İncitmez kitabı raflardaki yerini aldı.

Bir an var, o an geldiğinde insan hayal kurmayı da bırakıyor galiba. Oysa hayaller şimdiye, geleceğe ve geçmişe sımsıkı sarılmamız, yönümüzü bulmamız ve bir adım öteye gitmemiz için ruhumuzun bize verdiği en güzel hediye. Ne oluyor da hayal kurmayı bırakıyoruz, hayallerimizin bizi inciteceğine nasıl kanıyoruz?

HAYAL KURMAK İNCİTMEZ

Ayşe Aslı Bozdağ aklımızdaki o incinmiş, macerayı bırakmış ve hedeften çıkmış insana sesleniyor. Hayal Kurmak İncitmez diyerek okurun kulağına hayatın anlamına dair yepyeni konular fısıldıyor.

Ayşe Aslı Bozdağ

BİLİNÇAKIŞI TEKNİĞİ

Hayal Kurmak İncitmez’in, kimi zaman bilinçakışı tekniğini kullanarak kimi zamansa çarpıcı örnekler ile canlı tasvirler eşliğinde devam eden anlatısı geçmişten gelip günümüze bağlanıyor.

Sayfa: 192

İNSANLARIN RUHUNA DOKUNMAK

İnsanın beynine, kalbine ve elbette ruhuna dokunacak bir serüvene ayna tutuyor. Duygularını filtrelemeden kaleme alan Ayşe Aslı Bozdağ, insanların ruhuna dokunmanın ve iyileşmenin mümkün olduğuna dikkat çekiyor.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com