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    Ayşe Aslı Bozdağ'dan hayaller kitabı: Hayal Kurmak İncitmez

    Ayşe Aslı Bozdağ'ın Hayal Kurmak İncitmez kitabı raflardaki yerini aldı.
    • Haber Merkezi
    • 29.06.2021 - 10:18
    • Güncelleme : 29.06.2021 - 10:28
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    Ayşe Aslı Bozdağ'dan hayaller kitabı: Hayal Kurmak İncitmez

    Bir an var, o an geldiğinde insan hayal kurmayı da bırakıyor galiba. Oysa hayaller şimdiye, geleceğe ve geçmişe sımsıkı sarılmamız, yönümüzü bulmamız ve bir adım öteye gitmemiz için ruhumuzun bize verdiği en güzel hediye. Ne oluyor da hayal kurmayı bırakıyoruz, hayallerimizin bizi inciteceğine nasıl kanıyoruz?

    HAYAL KURMAK İNCİTMEZ

    Ayşe Aslı Bozdağ aklımızdaki o incinmiş, macerayı bırakmış ve hedeften çıkmış insana sesleniyor. Hayal Kurmak İncitmez diyerek okurun kulağına hayatın anlamına dair yepyeni konular fısıldıyor.

    Ayşe Aslı Bozdağ dan hayaller kitabı: Hayal Kurmak İncitmez #1

    Ayşe Aslı Bozdağ

    BİLİNÇAKIŞI TEKNİĞİ

    Hayal Kurmak İncitmez’in, kimi zaman bilinçakışı tekniğini kullanarak kimi zamansa çarpıcı örnekler ile canlı tasvirler eşliğinde devam eden anlatısı geçmişten gelip günümüze bağlanıyor.

    Ayşe Aslı Bozdağ dan hayaller kitabı: Hayal Kurmak İncitmez #2

    Sayfa: 192

    İNSANLARIN RUHUNA DOKUNMAK

    İnsanın beynine, kalbine ve elbette ruhuna dokunacak bir serüvene ayna tutuyor. Duygularını filtrelemeden kaleme alan Ayşe Aslı Bozdağ, insanların ruhuna dokunmanın ve iyileşmenin mümkün olduğuna dikkat çekiyor.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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