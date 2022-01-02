Yazar Ayşe Kulin'in taksi maceralarının anlatıldığı "Taksiii" kitabı İstanbul'un taksi sorununu ele alıyor. Ayşe Kulin'le kitabını konuşmak için bir araya geldik.

Türk edebiyatının üretken yazarlarından olan ve en çok satan kalemlerin başından gelen Ayşe Kulin, yepyeni bir çalışmayla okurlarının karşısına çıktı.

1990'lı yıllarından beri başından geçen taksi maceralarını anlatan Ayşe Kulin, hem okurlarını hem de İstanbulluları uyarıyor.

Ayşe Kulin'le kitabını, taksicileri ve taksi sorunlarını konuşmak için kapısını çaldık. Oldukça sıcak bir misafirperverlikle bizleri karşılayan Kulin'le keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Öte yandan kitabı yayınladığında sadece Ensonhaber'e konuşan Kulin'e teşekkür ederiz...

Bilindiği üzere İstanbul'un çok ciddi taksi sorunu var. Hem sayı bakımından hem de şoförlerin kural ve yasa tanımazlığı böyle bir kitabı doğurdu. Ayşe Kulin, bütün bu sorunları yaşayan bir vatandaş; buna sessiz kalmadı oturdu taksi meselesini yazdı.

ÖYKÜ KİTABI GELİYOR...

Üstelik okurları ondan yeni roman beklerken... Ama müjdemizi de verelim. Ocak ayında Ayşe Kulin'den yeni öykü kitabı geliyor.

Sevenlerine duyuralım.

"Taksiii" kitabını okuduğunuzda yer yer üzüntü ve kızgınlık bazen de tebessüm edebilirsiniz.

Bende olduğu gibi...

Ayşe Kulin'le yaptığımız keyifli röportajla sizleri baş başa bırakıyorum...

Kitapkurdu: Ayşe Kulin, 'Taksiii' kitabını Ensonhaber'e anlattı VİDEO İÇİN TIKLAYIN

TAKSİCİDEN KULİN'E EVLENME TEKLİFİ

Zira Ayşe Kulin, kendisini tanımayan bir şoförden evlenme teklifi bile almış. Her ne kadar romantik bir teklif olmasa da...

"ABLA BU PARA SAHTE"

Öte yandan parasının üstünü vermeden gazlayıp giden taksici mi dersiniz, "Abla bu para sahte" deyip farklı hesaplar peşinde olan mı dersiniz, kısa mesafeyi kabul etmeyen ve yolcusunu yol ortasında bırakıp giden taksicilerin bilinmeyen iç yüzünü anlatan bir kitaptır "Taksiii..."

Ayşe Kulin kitabını bizler için imzaladı.

İYİ TAKSİCİLERE TEŞEKKÜR...

Tabii bütün takscileri aynı kefeye koymuyor Ayşe Kulin.. İyi taksicilerin de olduğunu belirten Kulin, onlara teşekkürlerini iletiyor.

Ergül Tosun

ergul.tosun@ensonhaber.com

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