Ayşe Kulin'den yeni kitap: Hazan

Yazar Ayşe Kulin'nin yeni kitabı Hazan, Everest Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Türk edebiyatının en çok okunan ve sevilen yazarlarından olan Ayşe Kulin'den yepyeni bir kitap daha: Hazan...

Otobiyografik özelikte olan kitap geçtiğimiz günlerde Everest Yayınları etiketiyle kitap raflarındaki yerini aldı. Hazan'da pek çok konuyu irdeleyen Ayşer Kulin, yalın ve etkileyici kaleminden de ödün vermiyor.

HAZAN...

"Hüzünle akraba olan bu sözcüğün bir başka anlamı özlem ve ayrılık mevsimi… bir diğeri sararıp solmuş, eski canlılığını kaybetmiş kimse. Kimi tanımlarında kendimi bulduğum bu kelimeyi çok sevdim ve madem ben de sonbahar mevsimindeydim ömrümün, kitabımın adını Hazan koydum. "





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"İYİ OKUMALAR DİLİYORUM"

"Veda ile başlayıp Umut- Hayat- Hüzün ve Hayal ile sürdürdüğüm otobiyografik yolculuğumu Hazan ile noktalıyorum. Kitabın hüzün dozu aşırıya kaçmasın diye komik ve mutlu anılarımdan da seçtim siz okurlarım için. Hayat bir döngüdür, bahar er geç gelir ve yaza kavuşur. Benim bir kış günü yazmaya başladığım Hazan ile siz bir yaz günü buluşacaksınız. Yaz mevsiminizin mutlu, huzurlu geçmesi dileğiyle keyifli okumalar diliyorum."

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com