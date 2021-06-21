Ayşegül Çiçekoğlu’ndan umudun hikayesi: Mucizeler Adası

Yankı, Ada, Senden Vazgeçmem, İntikam, Bir Duygudan Fazlası, Tutkunun Savaşı ve dahası sevilen çok sayıda kitabın yazarı Ayşegül Çiçekoğlu’nun sımsıcak kalemi ile Mucizeler Adası.

Hayatın getirdiği her kayıpla biraz daha derinlere ve karanlıklara çekilen Kumsal’ın bulduğu tek çıkış yolu, en mutlu olduğu yere kısa bir süreliğine tekrar gitmekti.

Bahamalar’da, şimdi geçmişiyle vedalaşacaktı. İçinde durmaksızın esen fırtınalara, bir de gerçek anlamda yakalandığı fırtına eşlik etmişti. Ancak bu sefer, o teknenin içinde yalnız değildi.

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Sayfa: 348

BİR DÖNÜŞÜM YOLCULUĞU

Yaşadıkları her an yeni başlangıçlara, yıkımın ardındaki ayağa kalkışa gebeydi. Mucizeler Adası, birbiriyle kesişen hayatları, fırtınanın içinde canlanan umutları, okyanus ötesinden Türkiye’ye uzanan bir dönüşüm yolculuğunu anlatıyor.

Ayşegül Çiçekoğlu

GERİDE BIRAKILAN HAYATLAR

Geride bırakılanları, hayattan silinip gidenleri ve geçmişin yükünü sevgiyle bırakmayı anlatan bu hikaye, bir kalbin arzuladığı takdirde kavuşamayacağı hiçbir şey olmadığını da hatırlatıyor.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com