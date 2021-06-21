- Haberler
- Kitap Haberleri
- Ayşegül Çiçekoğlu’ndan umudun hikayesi: Mucizeler Adası
Ayşegül Çiçekoğlu’ndan umudun hikayesi: Mucizeler Adası
- Haber Merkezi
- 21.06.2021 - 17:44
Hayatın getirdiği her kayıpla biraz daha derinlere ve karanlıklara çekilen Kumsal’ın bulduğu tek çıkış yolu, en mutlu olduğu yere kısa bir süreliğine tekrar gitmekti.
Bahamalar’da, şimdi geçmişiyle vedalaşacaktı. İçinde durmaksızın esen fırtınalara, bir de gerçek anlamda yakalandığı fırtına eşlik etmişti. Ancak bu sefer, o teknenin içinde yalnız değildi.
Sayfa: 348
BİR DÖNÜŞÜM YOLCULUĞU
Yaşadıkları her an yeni başlangıçlara, yıkımın ardındaki ayağa kalkışa gebeydi. Mucizeler Adası, birbiriyle kesişen hayatları, fırtınanın içinde canlanan umutları, okyanus ötesinden Türkiye’ye uzanan bir dönüşüm yolculuğunu anlatıyor.
Ayşegül Çiçekoğlu
GERİDE BIRAKILAN HAYATLAR
Geride bırakılanları, hayattan silinip gidenleri ve geçmişin yükünü sevgiyle bırakmayı anlatan bu hikaye, bir kalbin arzuladığı takdirde kavuşamayacağı hiçbir şey olmadığını da hatırlatıyor.
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com