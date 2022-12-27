Ayşegül Salt'ın iki kadının kendilerine doğru çıktığı yolculuğu anlattığı romanı: Kayıp

Ayşegül Salt'ın iki kadının kendilerine doğru çıktığı yolculuğu anlattığı romanı: Kayıp

Ayşegül Salt, ilk kitabı Kayıp’ta okurları cevabından korkulan sorularla ve hafızayla yüzleşmeye davet ediyor.

Dünyanın en uzak yerine, kendine doğru yola çıkan iki kadının hikayesini anlatan Kayıp, bir ölümün ardından başlayan bu yolculukta aidiyet kavramına odaklanıyor.

Kayıp, 90’lı yıllarda küçük bir şehirde, yan yana evlerde büyüyen iki kadının, Bahar ve Ferimah’ın hikayesi…

Büyüdükçe başka başka kadınlar olan Bahar ve Ferimah yıllar sonra bir sabah, kötü bir haber üzerine yola koyulurlar.

Her şeyin başladığı yere dönerlerken, neyle karşılaşacaklarını aşağı yukarı bilseler de ne yaşayacaklarını tam olarak kestiremezler...

Neyi saklayacağına karar vermek

Bir sürü gün, bir sürü hatıra, bir dolu anı…

Neyi saklayacağımıza kim bilir hangi tarafımız, hangi duygumuz karar veriyor? Nerelerden, hangi günden, hangi olaydan alıyor da kim olduğumuzun neresine koyuyoruz bir anı?

Kitaptan

“Cevap diye elinde tuttuklarının, o sıkı sıkıya sarıldıklarının sana ait olmadıklarını anlıyorsun… Orası yaşamanın kendine hikâyeler anlatmak demek olduğunu anladığın yer…"

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ergul.tosun@ensonhaber.com