Petrol
84.97
0.56%
Euro
19.892
0.12%
Dolar
18.7161
0.29%
Altın
1.088
0.88%
Borsa
5497
-0.13%
Bitcoin
318.860
-0.16%
BTXN Coin
6.37
-2.00%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Güneşli 9 C

    Ayşegül Salt'ın iki kadının kendilerine doğru çıktığı yolculuğu anlattığı romanı: Kayıp

    Ayşegül Salt, ilk kitabı Kayıp’ta okurları cevabından korkulan sorularla ve hafızayla yüzleşmeye davet ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.12.2022 - 14:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ayşegül Salt'ın iki kadının kendilerine doğru çıktığı yolculuğu anlattığı romanı: Kayıp

    Dünyanın en uzak yerine, kendine doğru yola çıkan iki kadının hikayesini anlatan Kayıp, bir ölümün ardından başlayan bu yolculukta aidiyet kavramına odaklanıyor.

    Kayıp, 90’lı yıllarda küçük bir şehirde, yan yana evlerde büyüyen iki kadının, Bahar ve Ferimah’ın hikayesi…

    Büyüdükçe başka başka kadınlar olan Bahar ve Ferimah yıllar sonra bir sabah, kötü bir haber üzerine yola koyulurlar.

    Her şeyin başladığı yere dönerlerken, neyle karşılaşacaklarını aşağı yukarı bilseler de ne yaşayacaklarını tam olarak kestiremezler...

    Ayşegül Salt ın iki kadının kendilerine doğru çıktığı yolculuğu anlattığı romanı: Kayıp #1

    Neyi saklayacağına karar vermek

    Bir sürü gün, bir sürü hatıra, bir dolu anı…

    Neyi saklayacağımıza kim bilir hangi tarafımız, hangi duygumuz karar veriyor? Nerelerden, hangi günden, hangi olaydan alıyor da kim olduğumuzun neresine koyuyoruz bir anı?

    Ayşegül Salt ın iki kadının kendilerine doğru çıktığı yolculuğu anlattığı romanı: Kayıp #2

    Kitaptan

    Cevap diye elinde tuttuklarının, o sıkı sıkıya sarıldıklarının sana ait olmadıklarını anlıyorsun… Orası yaşamanın kendine hikâyeler anlatmak demek olduğunu anladığın yer…"

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com


    Denizli'de torbacı operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı
    3. Sayfa

    Denizli'de torbacı operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı

    Elektrikli Arabalara Yatırım Yap Finansal Özgür Ol
    Advertorial

    Elektrikli Arabalara Yatırım Yap Finansal Özgür Ol

    Karadeniz'de keşfedilen yeni doğalgaz rezervi dünya basınında
    Dünya

    Karadeniz'de keşfedilen yeni doğalgaz rezervi dünya basınında

    Görüş Bildir