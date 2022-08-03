Ayten Ocak Kalınsaz'dan yüzleşme romanı: Karşı Kıyının Yalnızları

Roman, 1970’li yılların sonlarından başlayıp günümüz Türkiye’sine kadar uzanan sosyal ve siyasi değişimlerle beraber bireyin dünyasında da yaşanan sancılı süreçleri ele alıyor.

Temmuz Kelebeği ile Tozlu Gelinlik kitaplarının yazarı Ayten Ocak Kalınsaz’ın üçüncü kitabı Karşı Kıyının Yalnızları, okurlara yeni ufuklar açıyor. Kavim Yayınevi tarafından yayın hayatına kazandırılan roman, 1970’li yılların sonlarından başlayıp günümüz Türkiye’sine kadar uzanan sosyal ve siyasi değişimlerle beraber aşk, güç, yaşam, dostluk, evlilik, sevgi, aile bağlarında yaşanan sancılı süreçleri konu alıyor.

"Adına pişmanlık diyemem ama keşkelerimiz iyikilerimizden daha fazlaydı" diyerek başlayan roman, bir dönem romanı olma özelliği taşıyor. 1970’li yıllarda karşıt düşünceli olan kişilerin, aradan geçen yarım asırlık süreden sonra tesadüfen bir araya gelmesi beraberinde hayatı, ilişkileri, sosyal ve siyasi değişimleri sorgulamasına neden oluyor.

Yazar, romanda insan yaşamında pek çok karşıt düşünce ve duyguyu bir araya getirirken tüm bu karşıtlıkları bir noktada buluşturmayı da başarıyor.

Sayfa: 256

Türkiye'nin siyasi hayatına kapı aralıyor

Türkiye'nin siyasi tarihinde önemli bir yeri olan Ankara'nın siyasi ve sosyal atmosferini de başarılı bir şekilde yansıtıyor.

Okuyucuyu Ankara sokaklarında gezintiye çıkaran yazar, ayrıca içinde aşk, aldatma, öğrenci hareketleri, cinayetler ve ihanetlerle örülü bir yüzleşmenin içine sokuyor okuru.





Darbelerin gölgesinde geçen yıllar

Darbelerin gölgesinde geçen yıllar, o günün kahramanlarının bugün geçmişi sorgulayışları, zayıflayan aile bağları, toplumsal dönüşümler, beklenmedik olaylar, hapishaneler, idamlar, günümüze ve geçmişin Türkiye'sine bir yolculukla beraber hem politik hem insani bir boyut kazandırıyor.





Bir yüzleşme romanı

Roman 1970’lerin Ankara’sı siyasi olaylara, cinayetlere, gösterilere, öğrenci hareketlerini geniş bir yelpazede yansıtıyor. İnsanların, toplumun ve siyasetin iki yüzlülüğü ile karakterleri ve insanları yüzleştiriyor.

Sürükleyici ve etkileyici anlatım

Hem kişisel tarihiyle hem de Türkiye'nin siyasal ve toplumsal tarihiyle bir yüzleşme yaşatıyor okura. Karakter çeşitliliği ve özgünlüğü ile öne çıkan Karşı Kıyının Yalnızları’nda yazar sürükleyici ve etkileyici bir dil kullanması açısından başarılı bir performans sergiliyor.