Babalar Günü için babasına kitap almak isteyen çocuklar için 10 öneri kitap

Onlar bizim canımız...
Evimizin direkleri, gözümüzün bebekleri... Kendimizi karanlıkta bulduğumuzda ışığıyla yol gösterenlerimiz, yorgun düştüğümüzde omuz verenlerimiz, kahramanlarımız...
"En güzel hediye kitaptır" dedik ve hediyesini henüz almayanlar için bir liste hazırladık.
İşte dünyanın en iyi babaları için seçtiğimiz okunası kitaplar...
Babalar Günü'müz kutlu olsun...
Kayıp Tanrılar Ülkesi
Ahmet Ümit’ten polisiyeyi arkeoloji ve mitolojiyle harmanlayan usta işi bir roman.
Sayfa: 504
Yeşil Peri Gecesi
Modern Türk edebiyatının sevilen kadın yazarlarından olan Ayfer Tunç'un çok okunan romanını babalara öneriyoruz.
Sayfa: 472
Kara Kitap
Nobel Edebiyat Ödüllü yazar Orhan Pamuk’un 1990 yılında yayınlanmış kitabı, birçok dile çevrilmiş ve yazarın uluslararası boyuttaki ününü artırmıştır.
Sayfa: 476
Yüz Yüze
Kırgız Edebiyatının usta isimlerinden olan Cengiz Aytmatov'un çok okunan romanı olan Yüz Yüze de önerilerimiz arasında...
Sayfa: 63
Cumhuriyet'in 100 Günü - İnkılabın Ayak Sesleri
Tarih seven babalar için...
Sayfa: 400
Gece Yarısı Kütüphanesi
2020 Goodreads Okur Ödülleri'nde En İyi Kurgu Ödülü'nü kazanan Gece Yarısı Kütüphanesi kitabı, okurlarına ihtimallerin sonsuzluğunu sorgulatıyor. Yazar Matt Haig Gece Yarısı Kütüphanesi kitabını yaşayamadığımız yaşamlara üzülmek yerine elimizdekilerle yetinmek ve var olan kazanımlarımızı geliştirmek için kaleme almıştır. Konusu ile büyük merak uyandıran kitap; Nora'nın pişmanlıklar, olasılıklar ve yeniden seçim olasılığı arasındaki yolculuğunu anlatıyor.
Sayfa: 296
Dakikalar İçinde Atatürk ve Dünyası - Askeri Siyasi ve Özel Hayatı
Dakikalar İçinde Atatürk ve Dünyası, Osmanlı'nın son dönemini ve Cumhuriyet'in ilk yarısını merkeze Kurucu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü alarak konulara göre özel seçilmiş görseller eşliğinde sunuyor.
Sayfa: 416
Martin Eden
Jack London'ın yarı otobiyografik romanı Martin Eden, 20. yüzyıl başında sosyal ve ideolojik meseleler ağırlıklı içeriğiyle Amerikan edebiyatında büyük ölçüde kabul görmüştür.
Sayfa: 528
İnsan Olmak
Ülkemizin yetiştirdiği en önemli düşünürlerden ve psikiyatristlerden olan Engin Geçtan, 1983 yılında kaleme aldığı İnsan Olmak kitabında okurların hem kendileriyle hem de diğer kişilerle ve hayatla yüzleşme sürecine katkı sağlıyor.
Sayfa: 192
Kaplanın Sırtında
Kaplanın Sırtında, Abdülhamid rejimini alışılmış klişelerden kurtaran sürükleyici bir roman...
Sayfa: 324
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ergul.tosun@ensonhaber.com