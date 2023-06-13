Babalar Günü için babasına kitap almak isteyen çocuklar için 10 öneri kitap Babalar Günü yaklaşıyor... Babasına hediye olarak ne alacağına karar vermeyen çocuklar için tavsiye niteliği taşıyan 10 seçme kitap hazırladık.

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Onlar bizim canımız...

Evimizin direkleri, gözümüzün bebekleri... Kendimizi karanlıkta bulduğumuzda ışığıyla yol gösterenlerimiz, yorgun düştüğümüzde omuz verenlerimiz, kahramanlarımız...

"En güzel hediye kitaptır" dedik ve hediyesini henüz almayanlar için bir liste hazırladık.

İşte dünyanın en iyi babaları için seçtiğimiz okunası kitaplar...

Babalar Günü'müz kutlu olsun...

Kayıp Tanrılar Ülkesi

Ahmet Ümit’ten polisiyeyi arkeoloji ve mitolojiyle harmanlayan usta işi bir roman.

Sayfa: 504

Yeşil Peri Gecesi

Modern Türk edebiyatının sevilen kadın yazarlarından olan Ayfer Tunç'un çok okunan romanını babalara öneriyoruz.

Sayfa: 472

Kara Kitap

Nobel Edebiyat Ödüllü yazar Orhan Pamuk’un 1990 yılında yayınlanmış kitabı, birçok dile çevrilmiş ve yazarın uluslararası boyuttaki ününü artırmıştır.

Sayfa: 476

Yüz Yüze

Kırgız Edebiyatının usta isimlerinden olan Cengiz Aytmatov'un çok okunan romanı olan Yüz Yüze de önerilerimiz arasında...

Sayfa: 63

Cumhuriyet'in 100 Günü - İnkılabın Ayak Sesleri

Tarih seven babalar için...

Sayfa: 400

Gece Yarısı Kütüphanesi

2020 Goodreads Okur Ödülleri'nde En İyi Kurgu Ödülü'nü kazanan Gece Yarısı Kütüphanesi kitabı, okurlarına ihtimallerin sonsuzluğunu sorgulatıyor. Yazar Matt Haig Gece Yarısı Kütüphanesi kitabını yaşayamadığımız yaşamlara üzülmek yerine elimizdekilerle yetinmek ve var olan kazanımlarımızı geliştirmek için kaleme almıştır. Konusu ile büyük merak uyandıran kitap; Nora'nın pişmanlıklar, olasılıklar ve yeniden seçim olasılığı arasındaki yolculuğunu anlatıyor.

Sayfa: 296

Dakikalar İçinde Atatürk ve Dünyası - Askeri Siyasi ve Özel Hayatı

Dakikalar İçinde Atatürk ve Dünyası, Osmanlı'nın son dönemini ve Cumhuriyet'in ilk yarısını merkeze Kurucu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü alarak konulara göre özel seçilmiş görseller eşliğinde sunuyor.

Sayfa: 416

Martin Eden

Jack London'ın yarı otobiyografik romanı Martin Eden, 20. yüzyıl başında sosyal ve ideolojik meseleler ağırlıklı içeriğiyle Amerikan edebiyatında büyük ölçüde kabul görmüştür.

Sayfa: 528

İnsan Olmak

Ülkemizin yetiştirdiği en önemli düşünürlerden ve psikiyatristlerden olan Engin Geçtan, 1983 yılında kaleme aldığı İnsan Olmak kitabında okurların hem kendileriyle hem de diğer kişilerle ve hayatla yüzleşme sürecine katkı sağlıyor.

Sayfa: 192

Kaplanın Sırtında

Kaplanın Sırtında, Abdülhamid rejimini alışılmış klişelerden kurtaran sürükleyici bir roman...

Sayfa: 324

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ergul.tosun@ensonhaber.com