Babasına henüz hediye almayanlara kitap hediye önerileri

Dün Babalar Günü'nü kutladık. Babasına henüz hediye almayanlara kitap öneriyoruz.

Onlar bizim canımız...

Evimizin direkleri, gözümüzün bebekleri... Kendimizi karanlıkta bulduğumuzda ışığıyla yol gösterenlerimiz, yorgun düştüğümüzde omuz verenlerimiz, kahramanlarımız...

"En güzel hediye kitaptır" dedik ve hediyesini henüz almayanlar için bir liste hazırladık.

İşte dünyanın en iyi babaları için dünyaca ünlü kitaplar...

Kırmızı Pazartesi

Kolombiyalı büyük yazar Gabriel García Márquez'in 1981'de yayınlanan yedinci romanı Kırmızı Pazartesi, işleneceğini herkesin bildiği, engel olmak için kimsenin bir şey yapmadığı bir namus cinayetinin öyküsü.

Sayfa: 111

Çavdar Tarlasında Çocuklar

1951 yılında basılan kitap, Salinger’in ilk ve tek romanıdır. Çıktığı andan bu yana ilgi gören roman, ergenlik dönemindeki bir çocuğun dünyayı algılayış biçimini bize anlatırken, yetişkinlerin düzenine karşı olan isyanını da başarılı bir dil ile aktarıyor. Samimi dili ve karakterin içinde bulunduğu duyguların okuyucuya olan yansıması, onu kısa sürede dünya edebiyatı listelerinde ilk sıralara taşıyor.

Sayfa: 210

Devlet Ana

Devlet Ana, Osmanlı kurulmadan önceki Anadolu'nun görünümünü üve Anadolu insanının özlemlerini anlatırken, onların güçlü, güvenli, adaletli bir devlete duyduğu ihtiyacı da açığa çıkarmaktadır. Kemal Tahir'iin en önemli romanı olarak gösterilen 'Devlet Ana', onun düşünce yapısını da en iyi yansıtan eserlerinden biri sayılmaktadır.

Sayfa: 656

Kayıp Tanrılar Ülkesi

Ahmet Ümit’ten polisiyeyi arkeoloji ve mitolojiyle harmanlayan usta işi bir roman.

Sayfa: 504

Yeşil Peri Gecesi

Ayfer Tunç'tan bugünün romanı.

Sayfa: 472

Şeker Portakalı

Gerçekçi anlatımı ve duygu ağırlıklı temasıyla Latin Amerika edebiyatını tüm yönleriyle yansıtan Şeker Portakalı; saflığı, şefkati ve acıyı eksiksiz bir empati ile iliklerinize kadar hissetmenizi sağlayacak.

Sayfa: 200

Kara Kitap

Nobel Edebiyat Ödüllü yazar Orhan Pamuk’un 1990 yılında yayınlanmış kitabı, birçok dile çevrilmiş ve yazarın uluslararası boyuttaki ününü artırmıştır.

Sayfa: 476

Tutunamayanlar

Ülkemizin en değerli yazarlarından biri olan Oğuz Atay’ın yazıldığı dönemde büyük tartışma konusu olmuş eseri Tutunamayanlar, 1972 yılında yayınlanmıştır. Eser, bilinç-akışı tekniğiyle döneme damgasını vurarak Türk Edebiyatı’nda yeni bir çağı başlatmıştır.

Sayfa: 724

Hayvan Çiftliği

Hayvan Çiftliği, George Orwell’in modern klasikler arasına girmiş ikinci ünlü romanı ve çarpıcı bir politik taşlamadır. Şimdiye kadar yazılmış en iyi sistem eleştirilerinden biri olan bu roman, özgürlük amaçlı bir devrimin nasıl tek adamlığa evrilebileceğini gözler önüne serer. George Orwell’in alegorisi, bugün özgürlüğün saldırıya uğradığı her durum ve yerde güncelliğini koruyor.

Sayfa: 152

Satranç

Avusturyalı Yazar Stefan Zweig tarafından 1942 yılında kaleme alınan eser, sembolik ve özlü anlatımıyla II. Dünya Savaşı’nın tüm yıkıcılığını dile getiriyor.

Sayfa: 70