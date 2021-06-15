Babalar Günü'nde çocuklarla okunabilecekler listesi

Yaşı kaç olursa olsun, insan babasının yanında kendini hep çocuk hisseder. Ve bir çocuk için babasının şefkat dolu sesinden öykü dinlemek kadar sihirli bir şey yoktur.

Hazır Babalar Günü yaklaşmışken, gelin babamızla yeni anılar biriktirelim. Kitaplığımızdan seçeceğimiz bir kitapla çocukluğumuza geri dönelim. Kâh gülelim kâh hüzünlenelim ama en çok da yaşadığımız ânı ölümsüzleştirelim.

Sevginin sınır tanımazlığını, uslu çocuk olmayı ve hatta bir gecede sınıfın en çalışkan öğrencisine dönüşmenin yollarını onunla yeni baştan keşfedelim. Yerimizde duramayıp, uzaylılar ve korsanlarla dolu süt peşinde bir maceranın içine sürüklenelim.

YENİ BİR MACERA

Yeri gelsin rolleri değişelim. O çocuğumuz olsun, biz de küçük babası. Ona geceleri erken uyumanın ve akıllı uslu davranmanın öneminden bahsedelim. Zamana karşı yarışıp her gün yeni bir maceraya balıklama dalmanın mutluluğunu hissedelim.

DOLU DOLU GEÇEN ZAMAN

Kitapların serin gölgesinde gülelim, eğlenelim, sevelim, sevilelim. Ve böylesine anlamlı bir günü, daha önce hiç kutlamadığımız kadar dolu dolu geçirelim.