Euro
10.392
1.21%
Dolar
8.5768
1.27%
Altın
514.56
1.25%
Borsa
1.436
-1.27%
Bitcoin
339.989
3.81%
EXEN Coin
33.93
2.35%
20ºC
İstanbul
Sağanak yağış 20 C

    Babalar Günü'nde çocuklarla okunabilecekler listesi

    Yaşı kaç olursa olsun, insan babasının yanında kendini hep çocuk hisseder. Ve bir çocuk için babasının şefkat dolu sesinden öykü dinlemek kadar sihirli bir şey yoktur.
    • Haber Merkezi
    • 15.06.2021 - 13:48
    • Güncelleme : 15.06.2021 - 13:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Babalar Günü'nde çocuklarla okunabilecekler listesi

    Hazır Babalar Günü yaklaşmışken, gelin babamızla yeni anılar biriktirelim. Kitaplığımızdan seçeceğimiz bir kitapla çocukluğumuza geri dönelim. Kâh gülelim kâh hüzünlenelim ama en çok da yaşadığımız ânı ölümsüzleştirelim.

    Sevginin sınır tanımazlığını, uslu çocuk olmayı ve hatta bir gecede sınıfın en çalışkan öğrencisine dönüşmenin yollarını onunla yeni baştan keşfedelim. Yerimizde duramayıp, uzaylılar ve korsanlarla dolu süt peşinde bir maceranın içine sürüklenelim.

    Babalar Günü nde çocuklarla okunabilecekler listesi #1

    YENİ BİR MACERA

    Yeri gelsin rolleri değişelim. O çocuğumuz olsun, biz de küçük babası. Ona geceleri erken uyumanın ve akıllı uslu davranmanın öneminden bahsedelim. Zamana karşı yarışıp her gün yeni bir maceraya balıklama dalmanın mutluluğunu hissedelim.

    Babalar Günü nde çocuklarla okunabilecekler listesi #2

    DOLU DOLU GEÇEN ZAMAN

    Kitapların serin gölgesinde gülelim, eğlenelim, sevelim, sevilelim. Ve böylesine anlamlı bir günü, daha önce hiç kutlamadığımız kadar dolu dolu geçirelim.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir