Bahadır Yenişehirlioğlu'undan göçün romanı: Hanne

Sevilen yazar Bahadır Yenişehirlioğlu'nun geçtiğimiz haftalarda piyasaya çıkan yeni romanı Hanne, genç bir kızın Almanya göçünü anlatıyor.

Almanya'ya göç eden bir ailenin kızı… Hanne. Aile içi şiddeti, cinayeti, intiharı, evlatlık olmayı, kültür çatışmasını, aşkı, varoluş sancısını yaşamış ve sonuçta infilak noktasına gelmiş bir hayatın sahibi. Madden güçlü fakat manevi olarak zayıf hayatında gerçek kimliğini arayan bir kadın.

Yaşadığını hissetmek ve lanetli geçmişinden kurtulmak için yine geçmişinden bir umut arıyor…İnsan asla geçmişini unutmaz.

Ne kadar görmezden gelse de inkâr da etse geçmişi sarıp sarmalar. İnsan hayatına anlam arar. Kendisini bir değere ya da köklerine ait hissederek hayata dair bir anlam oluşturabilir insan fakat geçmişiyle barışık olmadan bunu başaramaz.

Sayfa: 288

GEÇMİŞLE BARIŞIK OLMAK

Peki ya geçmişi ile barışık değilse? Yüzleşmesi gerekir geçmişiyle, gerçekle…İnsanı en çok acıtan şey ise gerçekle yüzleştiği o andır.

Bahadır Yenişehirlioğlu, Hanne'de pek çoğumuzun çevresinden izler bulabileceği sancılı ve fırtınalı bir dönüşüm hikâyesini ustalıklı bir kurgu ve etkileyici bir üslup ile anlatıyor.

Ergül Tosun

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