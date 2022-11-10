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    Bahar Eriş'in ilk romanı Güneşin İki Yüzü'yle mutlu bir yolculuk

    Yazar Bahar Eriş'in edebiyat dünyasına hızlı giriş yaptığı yeni ve ilk romanı Güneşin İki Yüzü'yle tanışma zamanı.
    • Haber Merkezi
    • 10.11.2022 - 15:55
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    Bahar Eriş'in ilk romanı Güneşin İki Yüzü'yle mutlu bir yolculuk

    Bahar Eriş, modern zamanların Sylvia Plath’ı olan Zeynep’in hikâyesini içe işleyen bir duyarlılıkla kaleme alıyor. Okuru kimi zaman eğlenceli, kimi zaman hüzünlü ama ne olursa olsun umutlu bir yolculuğa çıkarıyor.

    İnsan ruhunun küçük kusurlarını ince bir mizahla işlerken, arka planda kendisiyle yüzleşen, kendisini yeniden inşa eden bir kadının zaman içindeki dönüşümünü büyüleyici bir kameradan yansıtıyor.

    Zeynep, insanın farklı kimliklerini bulmasının yollarını ararken, acıyı, melankoliyi, içimizde taşıdığımız ve sonra birbirimize aktardığımız üzüntüleri, adım adım yol alarak, kabuk değiştirerek, kendimizi gerçekleştirme çabasıyla dönüştürebileceğimizi gösteriyor.

    Bahar Eriş in ilk romanı Güneşin İki Yüzü yle mutlu bir yolculuk #1

    Sayfa: 224

    "Güneş ışığından örülmüş bir eldiven"

    "Güneş ışığından örülmüş bir eldivenle yaşama dokunulabilir mi? Dokunulur." Evet. Bahar Eriş,  ilk romanındaki her cümlesiyle bunu yapıyor.


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