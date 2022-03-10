Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Günümüzde çocukların telefonla çok ilgilendiğini, bunun yerine kitap verip okumalarını sağlamalıyız" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kitap okumanın önemine değindi. İstanbul Uluslararası Yayıncılık Haftası kapsamında verilen "Korsan Kitap Alma Resim Yarışması", "Fikir Maratonu", "Türk Kültürüne Katkı" ve "İstanbul Telif Ödülleri" düzenlenen törende konuşan Bakan Ersoy; "Çocuklarımıza telefon yerine kitap vermeliyiz" dedi.

"ÇOCUKLARIN ELİNE TELEFON DEĞİL, KİTAP VERİN"

Ersoy; "Bir kitabı okumakla onun bir baskısına sahip olmanın çok farklı şeyler olduğunun farkındaydık. Sahaflar bir hazine sandığı gibi heyecan uyandırırdı ve sayfalarına yılların sindiği eski kitaplar sahibini özel hissettirirdi. Yayıncılık, bu duyguların kaynağını keşfetmede ve onu insanlarla buluşturmada adeta soluksuz bir yarıştı. Biz yazara, esere ve yayımcıya atfedilen bu değerleri çocuklarımıza öğretmekle yükümlüyüz. Bu, telefon yahut bilgisayar ekranından öğrenilecek bir şey değildir. Daha geç olmadan, uslu durmaları için çocuklarımızın ellerine telefon değil kitap vermeye ve onlara yol göstermeye başlamalıyız."





TÜRKİYE'DE YAYINCILIK SEKTÖRÜ

Ersoy, Türkiye'deki yayımcılık sektörünün son dönemde ciddi bir atılım yaparak önemli mesafeler kat ettiğini aktararak, "2021 yılı sonu itibarıyla baktığımızda, yayımcılık sektörümüz tarafından üretilen kitap başlık sayısı 87 bin 231'e, kitap adedi ise yaklaşık 438 milyona yükseldi. Diğer tüm sektörlerde olduğu gibi kültür endüstrisinde de son iki yılda yaşadığımız durgunluğa rağmen, 2020 ve 2021 aralık ayı rakamlarını kıyasladığımızda kitap üretiminde yüzde 5'lik bir artış yakaladığımızı memnuniyetle görmekteyiz. Uluslararası Yayıncılar Birliği ve Dünya Fikri Mülkiyet Örgütünün açıkladığı güncel uluslararası istatistiklere göre ülkemiz ISBN tahsis edilen başlık sayısı bakımından dünyada altıncı, perakende pazar büyüklüğü bakımından ise onuncu sıradadır. Bakanlığımızın sağladığı desteklerin ve sürdürdüğü projelerin sektörün bu atılımına ivme kazandırmış olması bizi ayrıca sevindirmekte ve daha güçlü adımlar atmak için şevk vermektedir" dedi.

