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- Balıkçı ve Oğlu romanını okurlar çok sevdi
Balıkçı ve Oğlu romanını okurlar çok sevdi
- Haber Merkezi
- 23.06.2021 - 12:32
- Güncelleme : 23.06.2021 - 12:36
Zülfü Livaneli’nin İnkılâp Kitabevi etiketiyle bir süre önce raflarda yerini alan yeni romanı Balıkçı ve Oğlu’na edebiyatseverlerin ilgisi devam ediyor. Romanında okurlarını Ege kıyılarında balıkçılık yapan bir ailenin hikâyesine ortak eden Livaneli’nin başarısı, okurlarının desteğiyle hız kesmeden devam ediyor.
ÇOK SATANLAR LİSTESİNDE
Tutkusuyla Ernest Hemingway’e, çevre duyarlılığı ile Halikarnas Balıkçısı’na selam gönderdiği romanında günümüzün en önemli problemlerinden biri olan göçmenlik sorununu insani bir bakış açısıyla ele alan usta edebiyatçının romanının çok satanlar listesinde uzun süredir yerini korumayı başarması, okurlarının da kitaba olan ilgisini kanıtlıyor.
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Sayfa: 140
YİTİP GİDEN HAYATLARA ORTAKLIK
Her kitabında olduğu gibi Balıkçı ve Oğlu’nda da kendisini yalnız bırakmayan okurlarına teşekkürlerini sunan Livaneli, herkesi denizleri, balıkçıları, göçmenleri ve yitip giden hayatlarına ortak olmaya davet ediyor.
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com