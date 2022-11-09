Balzac'ın kaleminden farklı yaşantılar, önemli etik dersler: Deniz Kıyısında Bir Dram

Balzac'ın Deniz Kıyısında Bir Dram, Uzun Yaşam İksiri ve Pierre Grassou öykülerini bir araya getiren Deniz Kıyısında Bir Dram, Kısa Klasikler arasında yerini alıyor.

Dünya ve Fransa edebiyatının önemli isimlerinden olan Honore de Balzac, dünya edebiyat mirasına sunduğu eşsiz eserlerle biliniyor. Yazarın dünya edebiyatına mal olan pek çok eseri olmakla birlikte, adı ölümsüzler arasına çoktan yer aldı.

Yazarın Deniz Kıyısında Yaşam adlı kısa klasiğini bir çığıda okuyabileceksiniz. Bu kısa klasikte Balzac'ın eleştiri oklarını okuyabilecek, dönemin sosyal ve siyasal ortamına dair izlenimler edineceksiniz.

Deniz Kıyısında Bir Dram ve Uzun Yaşam İksiri Balzac'ın büyük eseri İnsanlık Komedyası'nın Felsefi İncelemeler; Pierre Grassou ise Özel Yaşamdan Sahneler bölümlerinde yer alır.

Bu derlemede bir araya gelen bu üç öykü, okuru birbirinden farklı yaşantılara sürükler; ortak özellikleriyse hepsinin temelinde yatan ahlaki derslerdir.

Kitaba dair...

Tatil için bir sahil kasabasına giden genç çift, sakin bir yürüyüş sırasında kendilerini dramatik bir hikâyeye tanıklık ederken bulur. Louis ve Pauline, kendini mağarada yaşamaya mahkûm etmiş bir adamın buruk hikâyesini dinlediklerinde tatilleri koca bir bunalıma dönüşür.

Burjuva ailelerini eleştire öykü

Deniz Kıyısında Bir Dram"da aktarılan yürek burkan hikayeyi, kurnaz Don Juan'ın heyecan veren macerası ve ressam Pierre Grassou'nun sonradan görme burjuva ailelerini eleştiren öyküsü takip eder.





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Balzac hakkında...

Balzac, 1799'da Fransa'nın Tours kentinde doğdu. Kendi adıyla yayınlanan ilk eseri Köylü İsyanı tarihî bir romandı. 1829- 1830 yıllarında taşra yaşamına yönelen Balzac'ın Tours Papazı ve Eugénie Grandet gibi romanları basıldı. Yapıtlarını büyük bir bütün oluşturacak biçimde üç grupta tasarladı.

İnsan yaşamını ve toplumu yöneten ilkeleri ele alan Çözümleyici İncelemeler; insan eylemini belirleyen nedenleri ortaya koyan Felsefi İncelemeler; bu nedenlerin sonuçlarını gösteren Töre İncelemeleri, Goriot Baba, gerçekçilik akımının başyapıtı sayılır.





Geriye 150 roman bıraktı

Balzac, bu eserlerinin tümüne Dante'yi anıştıran bir başlık koydu: İnsanlık Komedyası. Balzac, 1850'de Paris'te öldüğü zaman, ardında 85'i tamamlanmış, 50'si taslak halinde kalmış toplam 135 roman ve 2.000'i aşkın roman karakteri bırakmıştı.

