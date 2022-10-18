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    Banu Tozluyurt'un kaleminden kadın öyküleri: Kendi Ayak İzini Uluşturan Kadınlar

    Sosyal sorumluluk projeleri, kadın ve çocuk çalışmaları alanında adından sıkça söz ettiren Banu Tozluyurt’un yeni kitabı Kendi Ayak İzini Oluşturan Kadınlar kitabı, kadın öykülerinden oluşuyor.
    • Haber Merkezi
    • 18.10.2022 - 12:46
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 13:47
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    Banu Tozluyurt'un kaleminden kadın öyküleri: Kendi Ayak İzini Uluşturan Kadınlar

    Psikolojik sermayesi güçlü kadınların yaşamına odaklanan Kendi Ayak İzini Oluşturan Kadınlar, Türkiye’de son 40 yıldan günümüze kadar olan süreçte kendi imkân ve çabalarıyla,çok çalışarak ayak izlerini oluşturmuş 24 kadının hikayesini anlatıyor.

    Bu kadınların bazıları, sadece ülkemizde değil dünyada da yaptıklarıyla tanınan ve uluslararası başarılara imza atmış kişiler.

    Yine bu kadınlardan bazıları köyde okumuş, içindeki cevheri keşfetmiş, sonrasında azim, sebat ve kararlılıkla yoluna devam edip başarıya ulaşmışlar.

    İçlerinde erkek egemen sektörlerde yüksek sesle konuşabilme cesaretini gösteren kadınlar olduğu gibi, erkek mesleği olarak kalıplaşmış yargıları değiştirebilen kadınlar da kitabın kahramanlarından.

    "İşte bu benim"

    Görme engelliler için Braille alfabesiyle kabartma kitap ve sesli kitap olarak da basılan eserdeyer alan hikâyelerin her biri "İşte bu benim" "Ben de hep bunu yapmak istedim" diyeceğiniz benzerlikler olacağı gibi, "Nasıl yapabilirim?" sorusuna da yanıt verir nitelikte.

    Banu Tozluyurt un kaleminden kadın öyküleri: Kendi Ayak İzini Uluşturan Kadınlar #1

     

    "Hayata ışık tutan kadınlar"

     

    "Hayata ışık tutan bu kadınların pek çok kişiye ilham vermesi en büyük dileğim." diyerek kitabının geniş kitlelere ulaşmasını hedefleyen Banu Tozluyurt, "Doğduğu yer, aldığı eğitim, sosyo-ekonomik durumu ne olursa olsun kitapta yer alan ve kendi ayak izini oluşturan tüm kadınların ortak özelliği yılmazlık becerileri. Kitabı kaleme alırken karşılarına çıkan engellerle, stresi yönetme becerileriyle fark yaratmış bu kadınları hacıyatmaza benzettim. Bir türlü devrilmeyen, gelen her darbeye karşı mücadeleden vazgeçmeyip hep ayakta kalabilen bu kadınlar, kendilerini iyileştirirken etraflarına da iyiliği yaymışlar." diyerek hikâyeleri yer alan kadınların ortak özelliğini sıralıyor.

    Banu Tozluyurt un kaleminden kadın öyküleri: Kendi Ayak İzini Uluşturan Kadınlar #2

    Kadın hikayeleri

    Kendi Ayak İzini Oluşturan Kadınlar’ı, bir dönem kitabı olmaktan öte kişisel yetkinliklerini artırmak isteyen, hayallerinin peşinden koşma gücünü bulmaya çalışan ve fark yaratmak isteyen herkes okuyabilir. Kitaptaki 24 kadının hepsi sizden ve bizden birileri.


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