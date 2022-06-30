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    Baraka: Son Köle Kargosunun Gerçek Hikayesi

    Afrika’dan Amerika’ya bir kölenin hayatını birinci ağızdan anlatan hikâyesi...
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2022 - 13:39
    • Güncelleme : 30.06.2022 - 13:54
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    Baraka: Son Köle Kargosunun Gerçek Hikayesi

    Ateizmiyle, siyah-beyaz toplumsal bütünleşmesine dair görüşleriyle ayrıksı bir isim olan Zora Neale Hurston’ın genç bir antropologken Alabama’da görüştüğü, Atlantik Köle Ticareti’nin hayatta kalan son kurbanlarından 86 yaşındaki Cudjo “Kossola” Lewis köleliğin kaldırılışından 50 yıl sonra, o dönem maruz kaldığı zulmü sakin sakin anlattı.

    Hurston, tüm dinlediklerini, Cudjo’nun aksanına bile dokunmadan bire bir kaydetti, böylece İç Savaş’ın sonuna kadar boyunduruk altında geçen bir hayata ve siyahların son köle gemisi Clotilda ile okyanusu aşmadan önce Afrika’daki yaşamlarına dair yeri ikame edilemeyecek bir eser çıkardı ortaya.

    Baraka: Son Köle Kargosunun Gerçek Hikayesi #1

    Zincirlerden kurtulmanın öyküsü

    Hayattayken Harlem Rönesansı’nın kilit yazarlarından olsa da yapıtları görmezden gelinen, ancak Alice Walker’ın 70’lerdeki bir makalesinden sonra değeri bilinmeye başlanan Zora Neale Hurston’ın yenen şeftaliler ve karpuz eşliğinde Cudjo Lewis’ten dinlediği Afrika’da geçen çocukluk anıları ve folklorik hikâyelerin, köle ticaretinin kan dondurucu gerçeklerinin, emansipasyon sonrası özgürlüğün ne anlama geldiğinin tarihten silinmemesini sağladığı eseri Baraka: Son “Köle Kargosunun” Gerçek Hikâyesi zincirlerinden yıllar sonra kurtulan, sarsıcı bir hayatın anlatısı.


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