Baran Aydın’ın yazdığı Atatürk’ün Sırrı Ötüken raflarda

Baran Aydın’ın yazdığı Atatürk’ün Sırrı Ötüken Destek Yayınları’ndan çıktı.

Ötüken öğretisi nedir? Atatürk, Ötüken Bilinci ile hareket ederek hangi icraatlerde bulundu? Kök inanç ne demektir? Atatürk ismine ilham olan Türk Ata kimdir?

Anıtkabir’deki Atatürk’ün mezar taşında yer alan sekiz köşeli yıldızın, Demirkazık Yıldızı ile ilişkisi ne? Atatürk döneminde yazılan Özsoy Operası’nda, kadim Türk boyları Aşina (Kurt) ve Aşite (Arslan) mi anlatılıyor?

MERAK UYANDIRICI SORULAR

Kul Hoca Ahmed Yesevi’nin Divan’ında ne gibi sırlar saklı? Baran Aydın yeni kitabı Atatürk’ün Sırrı Ötüken’de tüm bu soruların yanıtlarını vermesinin yanı sıra ilk kez açıklanan belgelerle Güneş Dil Teorisine ait gerçekleri ve Bay Önder Türk Destanı’nın önemini de anlatıyor.

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Sayfa: 265

Elinizdeki kitapta:

• Atatürk ismine ilham olan Türk Ata unvanının Ötüken öğretisindeki sırrını

• Atatürk tarafından kullanılan Kamal isminin, Dîvânü Lugâti’t-Türk’te yer alan Türk Burçları ifadesiyle ilişkili deruni anlamını

• Atatürk’ün, Devlet Mahallesi’nin mimarisine Maya harfleri ile sırladıklarını

• Atatürk tarafından TBMM’ye emanet edilen Hilafet makamının gerçeklerini

• Atatürk’ün Güneş-Dil Teorisi’ne ait hakikatlerinin, Kul Hoca Ahmed Yesevi’nin divanındaki mevcudiyetini

• Mustafa Kemal ile Demir Kazık Yıldızı” adlı şiirin neden yazıldığını

• Atatürk’ün, Türk’ün gelecek nesillerine emanet ettiği Bay Önder Türk Destanı’nın ilk kez açıklanan belgelerini okuyacaksınız.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com