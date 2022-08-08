Baran Saldanlı'dan evrenin sırlarına dair bir araştırma: Varım ama Neden

Yazar Baran Saldanlı'nın yeni kitabı olan Varım! Ama Neden? hayata dair soru sormak ve yanıtlar almak isteyen okurlar için iyi bir kaynak özelliği taşıyor.

Baran Saldanlı’nın yazdığı Varım! Ama Neden? de tam olarak bunu yapıyor, hemen herkesin zaman zaman aklından geçen sorulara çok yönlü bir araştırmayla yanıtlar arıyor.

Tanrı’nın varlığı, evrenin işleyişi, özü, boyutları, bilinç kavramı gibi konuları tartışarak ilerleyen kitap nihayetinde varoluşun amacına ulaşıyor ve okurlarına kendi sorularını sormaları konusunda cesaret veriyor, farklı yanıtlar aramak isteyenler için yeni pencereler açıyor.

Kur’an-ı Kerim başta olmak üzere, İncil ve Tevrat’tan ayetler ile; bilimsel tarafta Kuantum Teorisi, Sicim Teorisi, Görelilik Teorisi ve astronomi arasında dâhiyane bağlantılar bulacağınız bu kitap, varoluşunuzu anlamlandırmanın kapılarını aralıyor.

İlahi kaynakların bilimsel kaynaklarla ustaca harmanlandığı bu kitapta, evrene, yaratıcıya ve kendinize dair varoluşsal sorularınıza tatmin edici cevaplar alacaksınız.

Sayfa: 296

Hayata ve evrene dair sorular

Evrenin sonsuzluktan gelmesi, her şeyi sonsuz kılar. Sonsuzluksa tüm olasılıkları içeren tek bir noktadır. Neden buradayız? Nasıl var olduk ve nasıl hâlâ varız? Tanrı gerçekten var mı? Eğer öyleyse Tanrı nasıl var oldu? Her şey tanrısal bir bilinçle mi yaratıldı yoksa hepsi bir kaza mı?

Zaman ve mekanın farklı boyutları

Dinleri, vahiyleri hakikaten Tanrı mı yolladı? Peki ama neden? Bizleri Tanrı yarattıysa amacı ne? Evrenin işleyiş biçimi nasıl? Tanrı bu işleyişin hangi aşamasında? Bilinç nedir? Tanrı, bilinç ve gerçeklik kavramları arasındaki bağ ne? Zaman ve mekânın farklı boyutları var mı?