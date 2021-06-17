Euro
10.3348
-0.07%
Dolar
8.6328
0.2%
Altın
501.6
-0.08%
Borsa
1.425
-0.41%
Bitcoin
338.341
-1.34%
EXEN Coin
32.82
5.90%
22ºC
İstanbul
Sağanak yağış 22 C

    Barbara Pumhösel çocuklar için yazdı: Bir Timsahın Yanlışları

    Timsah Koko’nun okuma yazma maceraları Bir Timsahın Yanlışları, 18 Haziran’da minik okuyucularıyla buluşmaya hazırlanıyor.
    • Haber Merkezi
    • 17.06.2021 - 11:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Barbara Pumhösel çocuklar için yazdı: Bir Timsahın Yanlışları

    Barbara Pumhösel’in kaleme aldığı, Sema Savaş’ın çevirdiği Bir Timsahın Yanlışları, meraklı Timsah Koko’nun büyüyüp okuma ve yazmayı öğrenmeye başlamasını anlatıyor.

    Timsah Koko her sabah okul yolunda bir sürü yeni şey görür. Gördüklerini öğretmenine ve arkadaşlarına anlatmayı çok sever.

    Okuma ve yazmayı öğrenmeye başlayan Timsah Koko, kimi zaman harfler arasında karmaşa yaşar ve “çabuk” kelimesi “çubuk” kelimesine dönüşür.

    Barbara Pumhösel çocuklar için yazdı: Bir Timsahın Yanlışları #1

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 48

    OKUMAYI KOLAYLAŞTIRIYOR

    Ya da ense kelimesi, esneme olur ve hatta yanlış kelimesi de… Acaba neye dönüşür? 6 yaş ve üstü çocuklara hitap eden kitapta okumayı kolaylaştıran ve özellikle çocuklar için tasarlanmış Sassoon yazı karakterinden yararlanılıyor.

    Barbara Pumhösel çocuklar için yazdı: Bir Timsahın Yanlışları #2

    Barbara Pumhösel

    YAZMA KONUSUNDA DA YARDIMCI

    Bu yazı karakteri çocuklara sadece okumak konusunda değil, aynı zamanda onların yazıyla ilk yakınlaşmalarında da kolaylık sağlıyor.

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir