Barbara Pumhösel çocuklar için yazdı: Bir Timsahın Yanlışları

Barbara Pumhösel çocuklar için yazdı: Bir Timsahın Yanlışları

Timsah Koko’nun okuma yazma maceraları Bir Timsahın Yanlışları, 18 Haziran’da minik okuyucularıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Barbara Pumhösel’in kaleme aldığı, Sema Savaş’ın çevirdiği Bir Timsahın Yanlışları, meraklı Timsah Koko’nun büyüyüp okuma ve yazmayı öğrenmeye başlamasını anlatıyor.

Timsah Koko her sabah okul yolunda bir sürü yeni şey görür. Gördüklerini öğretmenine ve arkadaşlarına anlatmayı çok sever.

Okuma ve yazmayı öğrenmeye başlayan Timsah Koko, kimi zaman harfler arasında karmaşa yaşar ve “çabuk” kelimesi “çubuk” kelimesine dönüşür.

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OKUMAYI KOLAYLAŞTIRIYOR

Ya da ense kelimesi, esneme olur ve hatta yanlış kelimesi de… Acaba neye dönüşür? 6 yaş ve üstü çocuklara hitap eden kitapta okumayı kolaylaştıran ve özellikle çocuklar için tasarlanmış Sassoon yazı karakterinden yararlanılıyor.

Barbara Pumhösel

YAZMA KONUSUNDA DA YARDIMCI

Bu yazı karakteri çocuklara sadece okumak konusunda değil, aynı zamanda onların yazıyla ilk yakınlaşmalarında da kolaylık sağlıyor.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com