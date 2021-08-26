Sevilen yazar Barış Bıçakçı'nın yeni kitabı Doğum Lekesi Gibi Bir Gülümse, 10 Eylül'de raflardaki yerini alacak.

İletişim Yayınları, Barış Bıçakçı’nın yeni kitabı “Doğum Lekesi Gibi Bir Gülümseme”nin, 10 Eylül’de yayınlanacağını duyurdu.

Yayınevi, kitabı "barışması zor, idaresi zor, çünkü idraki zor duyguları usulca yokladığı bir öykü demeti" olarak nitelendirdi.

BARIŞ BIÇAKÇI

1966’da Adana’da doğdu. Hüseyin Kıyar ve Yavuz Sarıalioğlu ile birlikte Ocak 1994 ve Ekim 1997’de iki şiir kitabı yayınladı. İletişim Yayınları’nca yayınlanan diğer kitapları: Herkes Herkesle Dostmuş Gibi (2000), Veciz Sözler (2002), Aramızdaki En Kısa Mesafe (2003), Bizim Büyük Çaresizliğimiz (2004), Baharda Yine Geliriz (2006), Bir Süre Yere Paralel Gittikten Sonra (2008), Sinek Isırıklarının Müellifi (2011), Seyrek Yağmur (2016), Kurbağalara İnanıyorum (2016, Behçet Çelik ve Ayhan Geçgin ile birlikte), Tarihî Kırıntılar (2019).

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com