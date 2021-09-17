Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde (ADÜ) 60 yıl sonra Başbakan Adnan Menderes isimli kitap sergisi açıldı.

Merhum Başbakan Adnan Menderes ile Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan’ın idamlarının 60’ıncı yıldönümlerinde düzenlenen etkinliklerle anılıyor. Anma etkinlikleri kapsamında ADÜ Adnan Menderes Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Kütüphane Daire Başkanlığı tarafından ’60 yıl sonra Başbakan Adnan Menderes’ isimli kitap sergisi ADÜ Recep Tayyip Erdoğan Kütüphanesi’nde açıldı.

ADNAN MENDERES'E ÖVGÜ

Adnan Menderes ile ilgili seçili kitapların yer aldığı serginin açılışında konuşan Adnan Menderes Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Turan Akkoyun, Adnan Menderes’in Türkiye’nin ve Aydın’ın yetiştirdiği önemli insanlardan biri olduğunu ifade ederek sergide emeği geçen herkese teşekkür etti.