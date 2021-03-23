Batı edebiyatında meşhur yazar kavgaları

Edebiyatımızda olduğu gibi Batı edebiyatında da yazarların kendi aralarında verdikleri kavgalar ünlüdür. Yazarların tatlı sert kavgaları okuyucularda "Nerde o eski kalem savaşları" dedirtiyor.

Ünlü kalem ustalarının birebirlerine yönelttikleri eleştiriler edebiyat tarihinde yer edinmiştir. Eserleri milyonlarca okur tarafından beğeniyle okunan yazarların hem eserler üzerinden hem de kişisel ihtiraslar yüzünden tatlı sert kavgalara girişmişler.

İşte seçkin isimlerin kavgada bile söylenmeyecek atışmaları…

"ZAVALLI FAULKNER"

Bu dosyamızda ise, dünyanın usta yazarların kavgaları var. Çoğu tartışmaların sebebi bilinmese de, yazarlar atışmaları edebiyat dünyasında bir dönem çok konuşulmuş.

Amerikan edebiyatının iki büyük ismi Ernest Hemingway ve William Faulkner, kimi sebeplerden ötürü birbirlerinden pek haz etmezlerdi.

Bu durum, yazarların sıkı okurları için de geçerlidir. Bu yüzden Hemingway’iler ile Faulkner’ılar olarak ayrılmış okur kitleleri söz konusudur.

"SARHOŞKEN YAZ, AYIKKEN DÜZELT"

"Zavallı Faulkner" İki yazar alkollüyken yazma üzerine tartışmaya girerler. "Sarhoşken yaz, ayıkken düzelt" sloganının sahibi Hemingway’in alkolle yakın ilişkisi malum.

Willam Faulkner

OKUR ÜZERİNDEN ELEŞTİRİ

Ciddi ve ağır bir yazar olan Faulkner, Hemingway’i kastederek "Hiç çalışırken, işini yaparken sarhoş olan birini duydunuz mu?" diyerek yazma işini ciddiye almadığını düşündüğünü belirtir.

FAULKNER DAHA SERT

Daha sade ve doğrudan bir üslubu olan Hemingway’e karşılık Faulkner’in dili daha ağır ve bir miktar da ağdalıdır.

Bu yüzden kendisi için "Asla okuyucuyu sözlüğe götürebilecek bir kelime kullanmayı bilmedi" diyen Faulkner’a cevap veren Hemingway "Zavallı Faulkner. Gerçekten büyük kelimelerden büyük duygular doğacağını mı sanıyor?" demiştir.

Ernest Hemingway

"MEZARLAR ÜZERİNDE ŞİİR YAZAN SIRTLAN"

Friedrich Wilhelm Nietzsche Alman filolog, filozof, kültür eleştirmeni, şair ve besteci.

Din, ahlak, modern kültür, felsefe ve bilim üzerine eğretileme, ironi ve aforizma dolu bir üslupla eleştirel yazılar yazmıştır. Nietzsche, İtalyan şair Dante Alighieri hakkında ağır konuşmuş. Dante'ye "Mezarlar üzerine şiir yazan sırtlan" demiş.

"PARAYLA BİLE OKUMAM"

Az çok bilgisi olanlar Mark Twain’in hakaret boyutuna varan sert eleştirilerini bilirler. Ancak yazar, odak noktası olarak özellikle ingiliz Jane Austen’a yoğunlaşmış gibidir. "Austen'ı parayla bile okumam."





Mark Twain

"BU YAZMAK DEĞİL"

Twain, bir arkadaşına yazdığı bir mektupta, hiç haz etmediği başka bir yazar olan James Fennimore Cooper’dan bahseder ve eğer üzerine para verseler Cooper’ı okuyabileceğini fakat Austen’ı parayla bile okuyamayacağını söyler.

Bir başka mektupta ise Aşk ve Gurur'u okuduğunu ve içinden Jane’in mezarını açıp kendi kaval kemiği ile kafatasına vurmayı geçirdiğini söyler.

ÖLÜMLE DALGA GEÇMEK

İngiliz yazar Charles Dickens’in Antikacı Dükkanı kitabını okumadıysanız ve okumayı planlıyorsanız bu başlığı es geçebilirsiniz. Hikayenin kahramanı Küçük Nell, ailesi ölen ve büyükbabası tarafından büyütülen bir genç kızdır.

Hikâyede Küçük Nell, büyükbabasıyla birlikte yaşamak için bir köye yaptığı uzun bir yolculuk sonrasında ölür.

Bu üzücü olay ünlü yazar Oscar Wilde için pek bir şey ifade etmemiştir.

Wilde aynen şunları söylemiştir: "Ancak taş kalpli birisi Küçük Nell’in ölümünü okuyunca gülmeden durabilir."

Charles Dickens

EDEBİYAT TARİHİNDE YER ALAN KAVGALAR

Türk edebiyatında olduğu gibi dünya edebiyatında da ünlü yazarların meşhur kavgaları edebiyat tarihinde yer edinmiştir. Yazar kavgalarını okuyunca, kitapları arasında kaybolduğumuz yazarların da aslında birer insan olduğunu bize hatırlatıyor.

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