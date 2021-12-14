Batı felsefe geleneğinin hakikat ve hakikati aktarma sorunsalı

Üstinsan ve ebedî dönüş kavramları üzerine kurulu olan Böyle Buyurdu Zerdüşt, Nietzsche felsefesinin temel taşıdır.

Nietzsche'nin, yazılmış en derin eser olarak tanımlamaktan hoşlandığı bu kitap, edebiyat ile felsefenin sınırları arasında gezinir. Friedrich Nietzsche'nin 1883-1885 yılları arasında kaleme aldığı Böyle Buyurdu Zerdüşt, filozofun en bilinen eseridir.

Böyle Buyurdu Zerdüşt adlı yapıtına kadar sürekli işlediği bu eleştirisiyle ahlaka, dine karşı düzenli bir savaş açmış; insanın kendi özdeğerlerinin yeniden yaratımcısı olarak özgürleşmesini, Üstinsan'a varmasını ereklemiştir.



Böyle Buyurdu Zerdüşt, felsefe tarihine "Değerlerin Öte Değere Geçmesi", "Tanrının Ölümü ve Nihilizm", "Köle Ahlakının Eleştirisi" başlıklı katkılarda bulunmuş Nietzsche'nin baş yapıtıdır.

FELSEFENİN ANA KİTABI

Alışıgelmiş söylemlerin dışına çıkıp, düşünerek yaşamını önemini anlatan, insan hayatını daha da anlamlandıran bir başucu kitabını elinizde tutuyorsunuz. Akıcı, doyurucu ve zengin dili ile tüm dünyada onlarca yıldır okunan eşsiz bir eser.

Nietzsche’nin düşüncelerinin en yüksek düzeye eriştiği olgunluk dönemi, Böyle Buyurdu Zerdüşt adlı bu eseri ile başlar. Bu eser, Nietzsche Felsefesi’nin de ana kitabıdır.





Sayfa: 352

"YAZILMIŞ EN DERİN ESER"

Kitabı belirli bir kategori içerisinde tanımlamak genelde zor olmuştur. Bir edebiyat eseri ve aynı zamanda felsefî bir çalışmadır. Nietzsche kendisi kitabı "Yazılmış en derin" eser olarak tanımlamıştır.

Eser, birçok farklı konu ve tarz barındırmaktadır. Nietzsche'nin felsefî görüşleri açısından önemli bir yer tutan kitap, birçok eleştiriye maruz kalmıştır.

Kitap sayfası için iletişim:

Kitap@ensonhaber.com.tr