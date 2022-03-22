Batılı anlamda türk romanının başlangıcı sayılan kitap: Mai ve Siyah

Halit Ziya Uşaklıgil'in sevilen kitaplarından olan Mai ve Siya, batılı anlamda Türk romanının ilk örneklerinden sayılıyor.

Edebiyatımızda önemli bir yere sahip olan Mai ve Siyah, yazarın başyapıtlarındandır. Aşk-ı Memnu romanın da yazarı olan Halit Ziya, önemli kalem ustalarından biridir.

Bir dönem diziye de uyarlanan Aşk- I Memnu romanı Uşaklıgil’in bilindik kitapların başında gelmektedir. Yazar, File, Nemide, Bir Ölünün Hatıra Defteri, Ferdi ve Şürekâsı, Kırık Hayatlar romanlarının yanı sıra şiir, deneme ve oyunlar da kaleme aldı.

ÇATIŞMALI RUH HALİ

Halid Ziya, kahramanının çatışmalı ruh halini dile getirmekte gerçekten de çok başarılı. Ahmet Cemil’in iç dünyası sadece iç monologlarla değil, olayların akışı ve genç adamın tavırlarıyla da netlik kazanır.

Evet, Ahmet Cemil Batı kültürünü edinmek isteyen, duyarlı, biraz da hayalperest bir genç. Hakikatle baş edemediği anlarda mücadele etmek yerine hayallere sığınır. Hayalleri büyüktür ama hayatla mücadele etmek konusundaki yetersizliği hayallerini gerçekleştirmesini engeller ve onu bir mutsuzluk döngüsüne sıkıştırır.

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EDEBİYATIMIZIN İLK KAYBEDEN KARAKTERİ

Ahmet Cemil’i en yakın arkadaşını kıskanmaya itecek, sona geldiğinde büyük umutlar bağladığı eserini yakmaya kadar sürükleyecektir. Abartılı gelebilir ama bu kişilik özellikleriyle Ahmet Cemil edebiyatımızın ilk kaybedeni, tutunamayan ilk karakteridir.

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