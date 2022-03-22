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    Batılı anlamda türk romanının başlangıcı sayılan kitap: Mai ve Siyah

    Batılı anlamda türk romanının başlangıcı sayılan kitap: Mai ve Siyah

    Halit Ziya Uşaklıgil'in sevilen kitaplarından olan Mai ve Siya, batılı anlamda Türk romanının ilk örneklerinden sayılıyor.
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2022 - 10:23
    • Güncelleme : 22.03.2022 - 10:45
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    Edebiyatımızda önemli bir yere sahip olan Mai ve Siyah, yazarın başyapıtlarındandır. Aşk-ı Memnu romanın da yazarı olan Halit Ziya, önemli kalem ustalarından biridir.

    Bir dönem diziye de uyarlanan Aşk- I Memnu romanı Uşaklıgil’in bilindik kitapların başında gelmektedir. Yazar, FileNemideBir Ölünün Hatıra DefteriFerdi ve ŞürekâsıKırık Hayatlar romanlarının yanı sıra şiir, deneme ve oyunlar da kaleme aldı.

    ÇATIŞMALI RUH HALİ

    Halid Ziya, kahramanının çatışmalı ruh halini dile getirmekte gerçekten de çok başarılı. Ahmet Cemil’in iç dünyası sadece iç monologlarla değil, olayların akışı ve genç adamın tavırlarıyla da netlik kazanır.

    Evet, Ahmet Cemil Batı kültürünü edinmek isteyen, duyarlı, biraz da hayalperest bir genç. Hakikatle baş edemediği anlarda mücadele etmek yerine hayallere sığınır. Hayalleri büyüktür ama hayatla mücadele etmek konusundaki yetersizliği hayallerini gerçekleştirmesini engeller ve onu bir mutsuzluk döngüsüne sıkıştırır.

    Batılı anlamda türk romanının başlangıcı sayılan kitap: Mai ve Siyah #1

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    EDEBİYATIMIZIN İLK KAYBEDEN KARAKTERİ

    Ahmet Cemil’i en yakın arkadaşını kıskanmaya itecek, sona geldiğinde büyük umutlar bağladığı eserini yakmaya kadar sürükleyecektir. Abartılı gelebilir ama bu kişilik özellikleriyle Ahmet Cemil edebiyatımızın ilk kaybedeni, tutunamayan ilk karakteridir.

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    Kitap@ensonhaber.com.tr


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