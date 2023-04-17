Bayramda hem dinlenirim hem de kitap okurum diyenler için öneriler

Herkese Ensonhaber Kitap Ayracı ailesi olarak şimdiden iyi bayramlar ve tatiller diliyoruz. Bayramda bol bol dinlenip, sevdiklerimizle bir arada olacağız. Kimimiz tatili evde kimimiz ise birkaç gün olsa bile uzakları tercih edeceğiz. Bu bayramda kitap okumaya vakti olanlar için bir okuma listesi hazırladık.
İşte 10 kitaptan oluşan okuma tavsiyelerimiz...
Kuru Kız
Kuru Kız, tüm zamanların mağdurları üzerine, yenilikçi, ezber bozan bir roman.
Sayfa: 216
Sular Üstünde Gökler Altında
Son dönem Türk romanının dikkat çeken isimlerinden Kaan Murat Yanık, mitlerle bezediği büyülü gerçekçi olayların bir karnaval havası yarattığı romanında, okurunu masmavi okyanuslarda, kakao ve vanilya kokularının yükseldiği yemyeşil ormanlarda, ışıltılı kurbağaların zıpladığı düşlerde ve Doğu ile Batı'nın dikenli sınırlarında dolaşmaya, bu efsunlu serüvene katılmaya davet ediyor.
Sayfa: 344
On Dün Önceki Kız
On Dün Önceki Kız’ı okurken nefesinizi tutacak, gelmesini asla istemediğiniz bir sona merakla koşacaksınız. Ve orada sizi büyük bir sürpriz bekliyor olacak.
Sayfa: 304
Hayır Deme Sanatı
Hayır Deme Sanatı, sınırlarınızı nasıl koruyacağınızı ve bunu yaparken başkalarının saygısını nasıl uyandıracağınızı size gösterecek.
Sayfa: 160
Bir Öğretmenin Hikayesi
İspanyol yazar ve eğitimci Josefina Aldecoa, biyografik romanı Bir Öğretmenin Hikâyesi’nde öğretmen annesinin anılarından ve kendi deneyimlerinden yola çıkarak, idealist bir kadın öğretmenin İspanya köylerinde ve kasabalarındaki eğitim mücadelesini, zorluklar ve kazanımlar, acılar ve sevinçlerle yoğrulmuş yaşamöyküsünü anlatıyor.
Sayfa: 232
Surname
Nefes nefese bir Osmanlı macerası…İskender Pala’nın her zamanki yetkin kaleminden…
Sayfa: 408
Kurtuluştan Kuruluşa Cumhuriyet
Tarih severler için...
Sayfa: 344
Beden ve Anlam
Aysun Aydın’ın editörlüğünde kitaplaşan Beden ve Anlam, bir problem olarak bedeni ve anlamı tartışan, özellikle bedenin ve anlamın birlikte ele alınışını felsefi ve sosyolojik bağlamda konu edinen makalelerden oluşmaktadır.
Sayfa: 248
Mendil Altında
Memduh Şevket Esendal, Mendil Altında'ki öykülerinde sıradan hayatların gündelik telaşlarını sade ve gerçekçi bir üslupla dile getirmeye devam ediyor.
Sayfa: 256
Benim Adım Felsefe
Yaşam, insanoğlu için giriş kapısıyla herkesi cezbeden içi zifiri karanlığa gark olmuş, çıkış kapısı olmayan bir katedrale dönmüştü. İnsan; felsefesiz, edebiyatsız, sanatsız, bilimsiz bir çürümenin içinde kalmıştı. İnsanlığı kapısız katedrallere hapseden aslında Tiran ruhlu insanlar değildi, onun kendi içindeki ölümsüz korkaklığıydı.
Sayfa: 90
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ergul.tosun@ensonhaber.com