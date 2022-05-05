Bayramda sesli kitap dinledik

Ramazan Bayramı'nda kitapseverler en çok sesli kitaba yöneldi. Bunun sebebi ise, zaman azlığı...

Bayramda akraba ziyaretleri, seyahatler derken kitap okumaya vakit bulamayanlar sesli kitaba yöneldi. Binlerce çeşit kitap arasında istediğini seçip dinleyen kitapseverler, hem kitap dinledi, hem de bayramda da olsa kitaptan uzak kalmadı.

Şermin Yaşar'ın Lo adlı eseri gibi yeni çıkan ve sadece platformda olan kitapların yanı sıra Gülseren Budayıcıoğlu'un Camdaki Kız, Madalyonun İçi ve Günahın Üç Rengi gibi popüler eserleri ve Zülfü Livaneli, Elif Şafak, Necip Fazıl Kısakürek, Hakan Günday, Rasim Özdenören, Margaret Atwood gibi güçlü kalemlerin kitapları dinlenenler arasında.

Klasikler de var

Ayrıca Suç ve Ceza, Kürk Mantolu Madonna, 1984, Dönüşüm gibi yüzlerce yerli ve yabancı klasik arşivin vazgeçilmezleri olarak öne çıkıyor.