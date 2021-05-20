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    Bayramda ve tam kapanmada kitaplara sığındık

    17 günlük tam kapanmada ve 3 günlük Ramazan Bayramı'nda vatandaşlar vaktilerini kitap okuyarak geçirdi.
    • Haber Merkezi
    • 20.05.2021 - 13:18
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    Bayramda ve tam kapanmada kitaplara sığındık

    17 Mayıs Pazartesi sona eren 17 günlük tam kapanma sürecinde ve sonrasında gelen Ramazan Bayramı'nda Türkiye'de en çok edebiyat kitaplarına rağbet oldu.

    Daha önce de yapılan okur araştırmalarında insanlar daha çok edebiyat okumayı seviyor. Bu araştırmayı destekleyen gelişme ise pandemide eve kapandığımız 17 günlük süreç oldu.

    TERCİH EDİLEN KİTAPLAR

    Tercih edilen kitapların başında Nobel Ödüllü Orhan Pamuk'un geçtiğimiz aylarda Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan Veba Geceleri romanı başı çekti.

    Öte yandan Sabahattin Ali, Stefan Zweig, George Orwell, araştırma ve tarihte ise Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın Bir Ömür Nasıl Yaşanır araştırma-inceleme ve söyleşi kitabı oldu.

    Bayramda ve tam kapanmada kitaplara sığındık #1

    ŞİİR OKUMUYORUZ

    Bir diğer detay ise, kitapseverlerin şiir kitaplarını gereğinden fazla talep etmemesi. Bunun yerine, roman, hikaye, deneme kitapları okundu.

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