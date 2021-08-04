Bazı kitapların etkileyici giriş cümleleri

Edebiyata mal olmuş, çok okunan kitapların giriş cümleleri okurların hafızasında hep yer edinmiştir. O kitapların cümlelerinden bir seçki sunuyoruz...

Dünya edebiyatının başat örneklerinden olan hemen herkesin severek okuduğu bazı kitapların giriş cümleleri, o kitabı tanımamız ve hatırlamamız için yeterli bir sebep olabiliyor çoğu zaman...

İşte ünlü kitapların ilk giriş cümlelerinden seçmeler..

"ÇAVDAR TARLASINDA ÇOCUKLAR

"Anlatacaklarımı gerçekten dinleyecekseniz, herhalde önce nerede doğduğumu, rezil çocukluğumun nasıl geçtiğini, ben doğmadan önce annemle babamın nasıl tanıştıklarını, tüm o David Copperfield zırvalıklarını filan da bilmek istersiniz, ama ben pek anlatmak istemiyorum. Her şeyden önce, ben bu zımbırtılardan sıkılıyorum. Sonra, onlarla ilgili en ufak bir söz etsem, bizimkilere inmeler iner."

DÖNÜŞÜM

"Gregor Samsa bir sabah bunaltıcı düşlerden uyandığında, kendini yatağında dev bir böceğe dönüşmüş olarak buldu."





ALİCE HARİKALAR DİYARINDA

"Alice, ırmağın kıyısında, ablasının yanı başında hiçbir şey yapmadan öylece oturmaktan sıkılmaya başlamıştı; ablasının okuduğu kitaba bir iki kez şöyle bir göz attı; ne ki kitapta ne bir resim vardı, ne de konuşma, 'İçinde resim ve konuşma olmayan bir kitap, ne işe yarar ki,' diye geçirdi aklından, Alice."

ANNA KARANİNA

"Mutlu aileler birbirlerine benzerler. Her mutsuz aileninse kendine özgü bir mutsuzluğu vardır."





GURUR VE ÖNYARGI

"Dünyaca kabul edilmiş bir gerçektir, hali vakti yerinde olan her bekar erkeğin mutlaka bir eşe ihtiyacı vardır."

OTOSTOPÇUNUN GALAKSİ REHBERİ

"Galaksinin Batı Sarmal Kolu'nun bir ucunda, haritası bile çıkarılmamış ücra bir köşede, gözlerden uzak, küçük ve sarı bir güneş vardır. Bu güneşin yörüngesinde, kabaca yüz kırksekiz milyon kilometre uzağında, tamamıyla önemsiz ve mavi-yeşil renkli, küçük bir gezegen döner. Gezegenin maymun soyundan gelen canlıları öyle ilkeldir ki dijital kol saatinin hâlâ çok etkileyici bir buluş olduğunu düşünürler."





MUHTEŞEM GATSBY

"Toy çağımda bir öğüt vermişti babam, hala küpedir kulağıma. 'Ne zaman' demişti, 'birini tenkide davranacak olsan, hatırdan çıkarma, herkes senin imkanlarında gelmemiştir dünyaya."

KARA KİTAP

"Bir kitap okudum, hayatım değişti."

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com