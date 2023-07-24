Bazı yaralar yararlıdır buna inan: Didem Madak'a saygıyla Bugün genç yaşta hayatını kaybeden bir şairin, yazarın 14'üncü ölüm yılı... Didem Madak... Madak hayatının ne verimli yıllarından ebediyete göçtü. Anısına saygıyla...

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Hayata adım attığı andan itibaren zorlu süreçlerden geçen şair-yazar Didem Madak'ın 14'üncü ölüm yıl dönümü...

8 Nisan 1970 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Madak'ın anne ve babası öğretmen olduğu için genelde Amasya ve Burdur'da yaşadı. 1983 yılında annesini kaybetmesi kendisinin hayatında onarılmaz yaralar açtı.

Bu kayıp Madak'ın şiire, edebiyata yönelmesine de neden oldu. Babasının annesinin ölümünden sonra evlenmesi baba-kız arasını açtı ve Didem Madak, gittikçe babasından uzaklaşmaya başladı.

Didem Madak, üniversite sınavına girdiği ilk yılda Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nü kazandı. Maddi sorunlar yüzünden zor günler geçirince okulu bırakmak zorunda kaldı ve çalışmaya başladı.

Bu sürede tekrar sınavlara hazırlanan Madak, aynı üniversitenin hukuk bölümünü kazandı. Birinci sınıfa kadar devam eden Madak, babasıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle okulunu dondurdu.

Okulu bırakan Madak, henüz 16 yaşındayken ilk evliliğini yaparak babasını ve evi terk etti. Madak yaklaşık 4 sene evli kaldı ve sonrasında boşandı.

Zor günler...

Boşandıktan sonra maddi ve manevi sorunlar yeniden baş göstermeye başladı. Bu sefer tek başına hayata tutunmaya çalıştı. Ne anne ne baba ne de eş... Bir apartmanın bodrum katına yerleşti ve ilk şiirlerini de burada yazmaya başladı.

Ölene kadar istanbul'da yaşayan Didem Madak, ikinci evliliğini de Timur Çelik ile yaptı. İstanbul Eczacılar Odası'nın avutkatlığının yanı sıra şiir çalışmalarına da devam etti.

İlk kitap...

İkinci evliliğinden bir kızı dünyaya gelen Didem Madak, doğumdan sonra bir süre şiir yazmayı bıraktı ve edebiyattan uzaklaştı.

2000 yılında ilk kitabı Grapon yayınlandı. Daha sonra 2002'de Ah'lar Ağacı ve 2007'de ise Pulbiber Mahallesi kitapları izledi.

Didem Madak öldü

Kolon kanserine 2010 yılında yakalanan Madak, uzun bir tedavi sürecine girdi ve bir sene hastalıkla mücaedele etti. Bu mücadelede yenik düşen şair, 24 Temmuz 2011'de aramızdan ayrıldı.

Geriye yüreğimize dokunan dizeleri ve sözleri kaldı.

Bu dünyadan bir Didem Madak geçti.

Saygıyla...

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