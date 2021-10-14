Belgeler ışığında Filistin'de İsrail devletinin kuruluşun kitabı: Balfour Deklarasyonu

İsmail Ediz, Balfour Deklarasyonu’nda, Orta Doğu’da bir Yahudi devleti kurma düşüncesinin nasıl şekillendiğini Neoklasik Realizm teorisiyle açıklayarak bir ilke imza atıyor.

1917 Balfour Deklarasyonu’nu İngiliz hükümetinin ortaya çıkardığı bir karar olarak ele alan eser, konuyu hem tarih hem de uluslararası ilişkiler perspektiflerinden değerlendiriyor.

Böylece günümüz araştırmalarında ihmal edilmiş yönleri, ara değişkenleri, İngiliz iç siyasetini ve dünyanın durumunu gözler önüne seriyor.

FİLİSTİN'DE YAHUDİ DEVLETİ

Filistin’de Yahudi devleti kurma süreci 1948 yılında İsrail’in ortaya çıkmasıyla sonuçlansa da sürecin arka planı, durumun uluslararası ve tarihsel olarak anlaşılmasında son derece önemlidir.

Nitekim Yahudi devletinin 1915’e kadar dayanan bir plan geçmişi vardır.

1917’de Balfour Deklarasyonu ile somut birşekil kazanan süreç, İsmail Ediz tarafından profesyonellikle ele alınıyor.

Çalışma, deklarasyonu sadece tarih bağlamında değil, bağımsız değişkenleri de göz önünde tutan neoklasik realist teori bağlamında inceliyor.

Literatüre büyük bir katkı yapacak ve tarih kitaplıklarında en üst raflarda yer alacak bir çalışma.

FİLİSTİN'İN JEOPOLİTİK KONUMU

Filistin’in jeostratejik konumu, İngiltere’nin savaş sırasındaki değişken durumu,Yahudilerin Çarlık Rusya’sı karşıtı tutumu, uluslararası ekonomik kriz, Amerikan-Yahudi sermayesine duyulan ihtiyaç, gizli ve sözlü yürütülen görüşmeler, nihayetinde kökünden değişen uluslararası dengeler…

YAHUDİ DEVLETİNE ADIM ADIM...

Orta Doğu’yu çıkmaza sürükleyen ve Yahudi devletini adım adım inşa eden Balfour Deklarasyonu’na dair her şey, Balfour Deklarasyonu: Yahudi Devleti'nin Kökenleri kitabında.

Geçmişi uluslararası ilişkiler metodolojisiyle okuyup, tarihteki bağımsız değişkenleri görmek isteyen okurlar için vazgeçilmez bir çalışma.

NEDEN ÖNEMLİ

Tarihi uluslararası ilişkiler metodolojisiyle bir arada değerlendirerek alanında bir ilke imza atıyor. Arşiv belgeleri, haritalar ve fotoğraflar eşliğinde sürükleyici bir okuma tecrübesi sunuyor.

İngiliz hükümetinin Orta Doğu’da Siyonizm'i desteklerken gözettiği çıkarları ele alıyor. Arthur Balfour, Lloyd George, Mark Sykes, Herbert Samuel gibi önde gelen diplomatların faaliyetlerini inceliyor.